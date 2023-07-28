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Крупнейшие банки начали поднимать ставки по вкладам

21
#вклады

Банки стали увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой до 8,5% на заседании Центробанка 21 июля, выяснили «Известия». Девять из топ-20 кредитных организаций подняли ставки вплоть до 11%. При этом средний процент по депозитам, по данным платформы «Финуслуги», теперь составляет 6,9-7,84%.

«Сейчас наблюдается рост кредитования и банки нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов. Это заставляет их повышать ставки по депозитам», — подчеркнул главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Спустя неделю после решения ЦБ РФ по ключевой крупные российские банки повысили ставки по вкладам в пределах 0,01-1,5 п.п., сообщил «Известиям» представитель платформы «Финуслуги». Их средняя доходность достигла 6,9-7,84% годовых.

Условия по депозитам улучшили в Сбере, Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Банке «Открытие», Росбанке, МКБ и Банке ДОМ.РФ. Среди менее крупных кредитных организаций ставки по вкладам за последнюю неделю также подняли Почта Банк, «Зенит», Экспобанк, ТрансКапиталБанк, Металлинвестбанк, Локо-Банк, Инвестторгбанк, Таврический, Левобережный, БКС Банк и Уралсиб.

Помимо того, после решения ЦБ кредитные ставки также могут вырасти — не менее, чем на 1%, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом средний процент по жилищным кредитам (без учета ипотеки с господдержкой и льготных программ) может увеличиться до 11,5-13,5% годовых.

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#вклады

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