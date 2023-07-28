Общество

11 минут назад

В Нижнем парке дерево упало на ограждение туалета

92
#дерево #ветер
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Последствия падения дерева уже ликвидируют.

В Нижнем парке упало дерево. Ствол повредил внешнее ограждение туалета.

— Уже сейчас сотрудники «Культурных пространств Липецка» ликвидируют последствия падения и в скором будущем восстановят внешний облик поврежденного строения, — сообщил GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.

Фото, видео - vk.com/id50211854
92
#дерево #ветер
1

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