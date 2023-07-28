Общество
11 минут назад
В Нижнем парке дерево упало на ограждение туалета
Последствия падения дерева уже ликвидируют.
В Нижнем парке упало дерево. Ствол повредил внешнее ограждение туалета.
— Уже сейчас сотрудники «Культурных пространств Липецка» ликвидируют последствия падения и в скором будущем восстановят внешний облик поврежденного строения, — сообщил GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.
Фото, видео - vk.com/id50211854
— Уже сейчас сотрудники «Культурных пространств Липецка» ликвидируют последствия падения и в скором будущем восстановят внешний облик поврежденного строения, — сообщил GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.
Фото, видео - vk.com/id50211854