Происшествия

сегодня, 11:14

Покупатель оплатил один телефон, а забрал два: кражу записала камера видеонаблюдения

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#кража
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Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

23 июля в Усмани из магазина цифровой и бытовой техники украли сотовый телефон за 5 550 рублей.

В краже подозревают неработающего 36-летнего жителя Воронежской области.

«Подозреваемый в магазине при покупке сотового телефона выбирал между двумя моделями. На кассе он оплатил понравившийся сотовый и, воспользовавшись невнимательностью работников магазина, вместе с купленным телефоном забрал второй телефон и покинул магазин. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы», —  сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
3 502
#кража
1

Комментарии (3)

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zzloyzz

6 минут назад
В тюрьме будет две пайки баланды забирать, вместо одной.
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Aleks

41 минуту назад
А как же акция второй телефон в подарок.
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А может всё же сговор?

44 минуты назад
При покупке клиент всегда осматривает телефон. И продовец не когда не выставит второй пока тот не осмотрит его.
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