Покупатель оплатил один телефон, а забрал два: кражу записала камера видеонаблюдения

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

23 июля в Усмани из магазина цифровой и бытовой техники украли сотовый телефон за 5 550 рублей.



В краже подозревают неработающего 36-летнего жителя Воронежской области.



«Подозреваемый в магазине при покупке сотового телефона выбирал между двумя моделями. На кассе он оплатил понравившийся сотовый и, воспользовавшись невнимательностью работников магазина, вместе с купленным телефоном забрал второй телефон и покинул магазин. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.