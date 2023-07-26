Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области кратковременные дожди с грозами, и до +33

1 404
#дожди #жара
В Липецкой области кратковременные дожди с грозами, и до +33

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 27-28 июля — 23-24 градуса тепла, что на три - четыре градуса выше климатической нормы, 29 июля — 18-20 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу областного метеоцентра, 27 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 15-20 градусов тепла, днем 28-33 градуса.

В Липецке ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью температура воздуха 16-18 градусов тепла, днем — до +31.

1 404
#дожди #жара

Комментарии (1)

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Лето

50 минут назад
Когда же уже выпадет снег , да ударят морозы под тридцать !?! Надоела эта жара!
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