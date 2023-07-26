сегодня, 17:00
В Липецкой области кратковременные дожди с грозами, и до +33
В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 27-28 июля — 23-24 градуса тепла, что на три - четыре градуса выше климатической нормы, 29 июля — 18-20 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
В Липецке ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью температура воздуха 16-18 градусов тепла, днем — до +31.
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