В Липецкой области кратковременные дожди с грозами, и до +33

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 27-28 июля — 23-24 градуса тепла, что на три - четыре градуса выше климатической нормы, 29 июля — 18-20 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу областного метеоцентра, 27 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 15-20 градусов тепла, днем 28-33 градуса.



В Липецке ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью температура воздуха 16-18 градусов тепла, днем — до +31.



