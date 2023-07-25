Происшествия
55 минут назад
По краже пяти камер в посёлке Матырский отказано в возбуждении уголовного дела
В возбуждении уголовного дела было оказано в связи с отсутствием состава преступления.
По заявлению о краже камер видеонаблюдения на улице Российской в Липецке принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, вечером 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский в Липецке разбили четыре автомобиля: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз» и сорвали пять камер наблюдения. Хозяин дома по имени Александр написал в полицию заявление о краже, заподозрив своих соседей.
Александр винит во всём случившемся своих соседей Наталью и Василия, конфликт с которыми у него длится несколько лет.
Пропавшие камеры были куплены в 2019 году по 1200 рублей каждая. Товароведческая экспертиза установила их стоимость в 2350 рублей.
Но в ходе опроса соседи сообщили, что ничего пояснить по факту хищения камер не могут, и что эту кражу они не совершали.
При этом обязательным признаком состава преступления по части 1 статьи 158 УК РФ является хищение чужого имущества на сумму более 2500 рублей, а здесь сумма ущерба меньше.
То есть в возбуждении уголовного дела было оказано в связи с отсутствием состава преступления.
За последнее время это не первый отказанной материал по заявлению Александра. 4 мая этого года он пожаловался в полицию на противоправные действия со стороны соседа: со слов заявителя, 1 мая тот оскорблял его нецензурными словами и кидался камнями, попав в руку.
Но за медицинской помощью мужчина не обращался, от судебно-медицинской экспертизы отказался. Полиция также не усмотрела признаков правонарушений.
Но по факту автопогрома по тому же адресу в Матырском уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества. В полицию поступили заявления от владельцев четырёх автомобилей: одному причинён ущерб на сумму 46 598 рублей (повреждены его автомобиль, калитка и забор из профлиста), владелец второго автомобиля заявил об ущербе в 124 229 рублей, третьего — об ущербе на сумму более 293 тысяч рублей, четвёртый — понес ущерб на сумму более 88 тысяч рублей.
Напомним, вечером 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский в Липецке разбили четыре автомобиля: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз» и сорвали пять камер наблюдения. Хозяин дома по имени Александр написал в полицию заявление о краже, заподозрив своих соседей.
Александр винит во всём случившемся своих соседей Наталью и Василия, конфликт с которыми у него длится несколько лет.
Пропавшие камеры были куплены в 2019 году по 1200 рублей каждая. Товароведческая экспертиза установила их стоимость в 2350 рублей.
Но в ходе опроса соседи сообщили, что ничего пояснить по факту хищения камер не могут, и что эту кражу они не совершали.
При этом обязательным признаком состава преступления по части 1 статьи 158 УК РФ является хищение чужого имущества на сумму более 2500 рублей, а здесь сумма ущерба меньше.
То есть в возбуждении уголовного дела было оказано в связи с отсутствием состава преступления.
За последнее время это не первый отказанной материал по заявлению Александра. 4 мая этого года он пожаловался в полицию на противоправные действия со стороны соседа: со слов заявителя, 1 мая тот оскорблял его нецензурными словами и кидался камнями, попав в руку.
Но за медицинской помощью мужчина не обращался, от судебно-медицинской экспертизы отказался. Полиция также не усмотрела признаков правонарушений.
Но по факту автопогрома по тому же адресу в Матырском уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества. В полицию поступили заявления от владельцев четырёх автомобилей: одному причинён ущерб на сумму 46 598 рублей (повреждены его автомобиль, калитка и забор из профлиста), владелец второго автомобиля заявил об ущербе в 124 229 рублей, третьего — об ущербе на сумму более 293 тысяч рублей, четвёртый — понес ущерб на сумму более 88 тысяч рублей.
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