Происшествия

55 минут назад

По краже пяти камер в посёлке Матырский отказано в возбуждении уголовного дела

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#соседи #конфликт
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По краже пяти камер в посёлке Матырский отказано в возбуждении уголовного дела

В возбуждении уголовного дела было оказано в связи с отсутствием состава преступления.

По заявлению о краже камер видеонаблюдения на улице Российской в Липецке принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, вечером 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский в Липецке разбили четыре автомобиля: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз» и сорвали пять камер наблюдения. Хозяин дома по имени Александр написал в полицию заявление о краже, заподозрив своих соседей.

Александр винит во всём случившемся своих соседей Наталью и Василия, конфликт с которыми у него длится несколько лет.

Пропавшие камеры были куплены в 2019 году по 1200 рублей каждая. Товароведческая экспертиза установила их стоимость в 2350 рублей.

Но в ходе опроса соседи сообщили, что ничего пояснить по факту хищения камер не могут, и что эту кражу они не совершали.

При этом обязательным признаком состава преступления по части 1 статьи 158 УК РФ является хищение чужого имущества на сумму более 2500 рублей, а здесь сумма ущерба меньше.

То есть в возбуждении уголовного дела было оказано в связи с отсутствием состава преступления.

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За последнее время это не первый отказанной материал по заявлению Александра. 4 мая этого года он пожаловался в полицию на противоправные действия со стороны соседа: со слов заявителя, 1 мая тот оскорблял его нецензурными словами и кидался камнями, попав в руку.



Но за медицинской помощью мужчина не обращался, от судебно-медицинской экспертизы отказался. Полиция также не усмотрела признаков правонарушений.

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Но по факту автопогрома по тому же адресу в Матырском уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества. В полицию поступили заявления от владельцев четырёх автомобилей: одному причинён ущерб на сумму 46 598 рублей (повреждены его автомобиль, калитка и забор из профлиста), владелец второго автомобиля заявил об ущербе в 124 229 рублей, третьего — об ущербе на сумму более 293 тысяч рублей, четвёртый — понес ущерб на сумму более 88 тысяч рублей.
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#соседи #конфликт
2

Комментарии (4)

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Ветеран

8 минут назад
Отказали? Правильно, пусть дальше воруют. Лишь бы ничего не делать.
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Математика не але

16 минут назад
В полиции не умеют считать??? Камера 2350 но их то было несколько штук, значит сумма ущерба подпадает под статью. Что за бред с отказом, лень матушка??? Это если украду десять тысяч из кассы купюрами по 500 р., то состава преступления нет??? Спасибо за наводку Господа полицейские
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ALEX

19 минут назад
Как у нас все просто, украл палку колбасы в магазине срок а камеры отказ в уголовном деле, а если бы это были муниципальные камеры отказали?
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Эх

21 минуту назад
Хорошо в стране нашей жить.Никто,не за что не отвечает.Пойду в полицию работать,там главное выучить регламент,устав и применение оружия.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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