Происшествия
20 минут назад
Возбуждено уголовное дело по факту погрома в Матырском
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества.
11 июля полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения четырёх автомобилей, речь идет о погроме который произошёл месяц назад — 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский.
В полицию поступили заявления от владельцев четырёх автомобилей: одному причинён ущерб на сумму 46 598 рублей (повреждены его автомобиль, калитка и забор из профлиста), владелец второго автомобиля заявил об ущербе в 124 229 рублей, третьего — об ущербе на сумму более 293 тысяч рублей, четвёртый — понес ущерб на сумму более 88 тысяч рублей.
Напомним, вечером 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский были разбиты четыре автомобиля: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз».
Владелец одной из пострадавших машин Александр (кстати, по стечению обстоятельств ему причинён самый маленький ущерб — в 46,5 тысячи) грешит на соседей — с ними он находится в состоянии войны с 2019 года. При этом три поврежденные машины принадлежат случайным жертвам: автомобили взял на ремонт родственник Александра.
Автопогром снял на видео проезжавший мимо очевидец. На записи машины бьют двое: мужчина — палкой, женщина — мусорным ведром.
Видео - vk.com/na_doroge48
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества. Дело расследует отдел дознания управления МВД по городу Липецку.
В полицию поступили заявления от владельцев четырёх автомобилей: одному причинён ущерб на сумму 46 598 рублей (повреждены его автомобиль, калитка и забор из профлиста), владелец второго автомобиля заявил об ущербе в 124 229 рублей, третьего — об ущербе на сумму более 293 тысяч рублей, четвёртый — понес ущерб на сумму более 88 тысяч рублей.
Напомним, вечером 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский были разбиты четыре автомобиля: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз».
Владелец одной из пострадавших машин Александр (кстати, по стечению обстоятельств ему причинён самый маленький ущерб — в 46,5 тысячи) грешит на соседей — с ними он находится в состоянии войны с 2019 года. При этом три поврежденные машины принадлежат случайным жертвам: автомобили взял на ремонт родственник Александра.
Автопогром снял на видео проезжавший мимо очевидец. На записи машины бьют двое: мужчина — палкой, женщина — мусорным ведром.
Видео - vk.com/na_doroge48
С. Баскервили