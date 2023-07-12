Происшествия

20 минут назад

Возбуждено уголовное дело по факту погрома в Матырском

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#конфликт #соседи
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Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества.

11 июля полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения четырёх автомобилей, речь идет о погроме который произошёл месяц назад — 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества. Дело расследует отдел дознания управления МВД по городу Липецку.

В полицию поступили заявления от владельцев четырёх автомобилей: одному  причинён ущерб на сумму 46 598 рублей (повреждены его автомобиль, калитка и забор из профлиста), владелец второго автомобиля заявил об ущербе в 124 229 рублей, третьего — об ущербе на сумму более 293 тысяч рублей, четвёртый — понес ущерб на сумму более 88 тысяч рублей.

Напомним, вечером 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский были разбиты четыре автомобиля: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз».

Владелец одной из пострадавших машин Александр (кстати, по стечению обстоятельств ему причинён самый маленький ущерб  — в 46,5 тысячи) грешит на соседей — с ними он находится в состоянии войны с 2019 года. При этом три поврежденные машины принадлежат случайным жертвам: автомобили взял на ремонт родственник Александра.

Автопогром снял на видео проезжавший мимо очевидец. На записи машины бьют двое: мужчина — палкой, женщина — мусорным ведром.

Видео -  vk.com/na_doroge48
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#конфликт #соседи
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Комментарии (1)

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С. Баскервили

11 минут назад
Может это был полтергейст на Матырском ?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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