Возбуждено уголовное дело по факту погрома в Матырском

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества. Дело расследует отдел дознания управления МВД по городу Липецку.