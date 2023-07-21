Защитник-бунтарь уехал в «Зоркий». Почему из «Металлурга» игроки бегут даже в «группу Б»?

Постепенно трудоустраиваются футболисты, покинувшие «Металлург» этим летом.

Нашёл себе новую команду 27-летний центральный защитник Антон Белов (на фото вверху), отыгравший за «сталеваров» три сезона и внесший серьёзный вклад в последний серьёзный успех клуба – выход в ФНЛ в 2021 году.

Любопытно, что новую команду один из прежних лидеров липчан нашёл себе даже не в «группе А» второго дивизиона, откуда имеется возможность выхода в первую лигу (ФНЛ), а классом ниже – в «группе Б». Следующий сезон Белов проведёт в «Зорком» из Красногорска, команде, за которую он выступал в 2018 годе под руководством тренера Сергея Юрана – 26 игр, 7 голов, 1 ассист.

Далее в карьере Белова были ереванский «Пюник», в составе которого он выступал в квалификационном раунде Лиги Европы, «Томь» и «Металлург». А до этого уроженец Саратова успел поиграть ещё и за «Анжи» (Махачкала), в том числе – 6 матчей в Премьер-Лиге.



"Зоркий" представляет новичков. Белов - №4. А под 8-м будет играть Артур Рябокобыленко из саратовского "Сокола", на счету которого более 170 матчей в ФНЛ за "Балтику", "Факел" и другие сильные клубы. Собирают приличный состав.



Наверняка, игрок калибра Белова пригодился бы «Металлургу» и дальше, но остаться в Липецке Антону было проблематично, ведь вместе с Николаем Иванниковым оказался одним из футболистов, которые не смолчали в прошлом сезоне и пожаловались в РФС на многомесячные долги по зарплате и премиальным. В итоге клубу запретили регистрировать новых футболистов, запрет продлился рекордно долго для российского футбола – с 31 января до 14 июля и был снят только за два дня до первой игры «Металлурга» в новом сезоне.

В команде уже нет и Иванникова, который перешёл в «Астрахань».

Любопытно, что это не единственные случаи, когда игроки покидают Липецк с понижением в классе. Ранее продлевать контракт со «сталеварами» отказался ещё один из ведущих футболистов защитник Алексеев, сделавший выбор в пользу «СКА-Ростов» тоже из «группы Б».



Андрей Алексеев играл ключевую роль в тактических построениях тренера Сергея Первушина. Но оставаться в "Металлурге" не захотел



Это то, что получил «Металлург» вместо своих же обещаний в прошлом сезоне сделать боеспособную команду, сохранить ведущих футболистов, а в нынешнем – бороться за выход в первую лигу/ФНЛ?

Болельщики задаются вопросом в социальных сетях: то ли состав у «Металлурга» в прошлом сезоне вовсе не был таким сильным, как нам рассказывали, то ли футболисты, побывавшие в команде и знающие изнутри положение дел, не горят желанием в ней оставаться. Если последнее верно, то это объясняет и решение одного из самых ярких футбольных уроженцев Липецка Артёма Федчука (в прошлом «Спартак-2», «Авангард», «Нижний Новгород», «Новосибирск) отказаться от предложения с малой родины и перейти летом в «Калугу» (группа Б»).



В команде не осталось никого, кто писал жалобы в прошлом сезоне. Но сами футболисты не имели к ним претензий. На командном фото Алексеев обнимает Иванникова, выражая ему поддержку



Недавно контракт с клубом расторг и ещё один воспитанник липецкого футбола Вениамин Баязов, отправившийся в стан новичка второй лиги (группа «Б») «Композита» из Павловского Посада Московской области.

Это уже тенденция?



Последняя тренировка Баязова по прозвищу "Грек" в "Металлурге". Через два часа он соберёт вещи и уедет.

