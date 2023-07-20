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В Липецкой области заготовят 4500 веников для подкормки оленей, косуль и зайцев

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#животные
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В Липецкой области заготовят 4500 веников для подкормки оленей, косуль и зайцев

Дикие животные предпочитают веники из крапивы.

Сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» планируется заготовить около 4500 древесных веников для подкормки для оленей, косуль и зайцев зимой.

«Подкормка диких животных — одно из основных биотехнических мероприятий, которое используют для решения многих задач: это и спасение животных от нехватки кормовой базы в трудные периоды года, и привлечение животных в определенные участки угодий, где легче обеспечить их охрану, и предотвращение потрав сельскохозяйственных или лесных культур, и лечение диких животных лекарствами и микроэлементами. Древесные веники — широко распространенный вид подкормки для оленей, косуль и зайцев. Практика показывает, что дикие животные предпочитают веники из крапивы. Связанные веники опускают в 15-20% раствор соли, хорошо просушивают и хранят под навесом в сухом месте», — отмечают в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
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