57-летний москвич из-за трех тысяч рублей, пачки сигарет и бутылки лимонада проведет в колонии три с половиной года

В Липецкой области за разбойное нападение на автозаправку осужден 57-летний уроженец Москвы. По приговору

Данковского городского суда он проведет в колонии общего режима 3,6 года.

По данным следствия, нападение на заправку АО «Тамбовнефтепродукт» было совершено 23 декабря прошлого года. Подсудимый, угрожая ножом работнице заправки, похитил 3640 рублей, пачку сигарет и бутылку лимонада.



«Суд, рассмотрев материалы дела, с учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

