Происшествия

58 минут назад

57-летний москвич из-за трех тысяч рублей, пачки сигарет и бутылки лимонада проведет в колонии три с половиной года

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#разбой
57-летний москвич из-за трех тысяч рублей, пачки сигарет и бутылки лимонада проведет в колонии три с половиной года

В Липецкой области за разбойное нападение на автозаправку осужден 57-летний уроженец Москвы. По приговору 
Данковского городского суда он проведет в колонии общего режима 3,6 года. 

По данным следствия, нападение на заправку АО «Тамбовнефтепродукт» было совершено 23 декабря прошлого года. Подсудимый, угрожая ножом работнице заправки, похитил 3640 рублей, пачку сигарет и бутылку лимонада.

«Суд, рассмотрев материалы дела, с учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области. 
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#разбой

Комментарии (1)

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Похитил на 3640 рублей, и срок 3,6 мотать....
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