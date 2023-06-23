58 минут назад
57-летний москвич из-за трех тысяч рублей, пачки сигарет и бутылки лимонада проведет в колонии три с половиной года
В Липецкой области за разбойное нападение на автозаправку осужден 57-летний уроженец Москвы. По приговору
Данковского городского суда он проведет в колонии общего режима 3,6 года.
«Суд, рассмотрев материалы дела, с учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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