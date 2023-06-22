Общество
30 минут назад
В Нижнем парке заметили оленя
Диких животных всё чаще замечают в городе.
Сегодня около 13:00 липчанка Екатерина Юшкова заметила в Нижнем парке оленёнка.
— Не ожидала встретить в Нижнем парке оленя: он вышел на дорогу, посмотрел по сторонам, но заметил меня и скрылся в деревьях, — рассказала GOROD48 Екатерина.
Оленей и косуль в Липецке уже замечали. Так, в начале июня на Центральном пляже Липецка горожане заметили олененка. 20 мая в Управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило сообщение об олене в районе дома №4А по улице Набережной. А 3 февраля этого года в детский сад № 1, который находится на улице Желябова, заглянула косуля. Животное обнаружил сторож, набрал 112, за косулей приехали охотинспекторы и отвезли её в лес в Липецком районе.
— Не ожидала встретить в Нижнем парке оленя: он вышел на дорогу, посмотрел по сторонам, но заметил меня и скрылся в деревьях, — рассказала GOROD48 Екатерина.
Оленей и косуль в Липецке уже замечали. Так, в начале июня на Центральном пляже Липецка горожане заметили олененка. 20 мая в Управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило сообщение об олене в районе дома №4А по улице Набережной. А 3 февраля этого года в детский сад № 1, который находится на улице Желябова, заглянула косуля. Животное обнаружил сторож, набрал 112, за косулей приехали охотинспекторы и отвезли её в лес в Липецком районе.
Гость