Происшествия
сегодня, 11:34
Липчанин нашёл мужскую сумку с двумя банковскими картами и сразу отправился тратить с них деньги
Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.
В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который 25 ноября прошлого года на улице Липецкой нашёл на земле мужскую сумку, в которой обнаружил две банковские карты.
По версии следствия, недолго думая, мужчина пошёл в ближайший магазин, где совершил сразу семь покупок на не превышающие тысячу рублей и не требующие введения пин-кода суммы. Всего липчанин успел потратить 4 769 рублей. Но после его быстро вычислили полицейские.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» направлено в суд. Липчанину грозит до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, недолго думая, мужчина пошёл в ближайший магазин, где совершил сразу семь покупок на не превышающие тысячу рублей и не требующие введения пин-кода суммы. Всего липчанин успел потратить 4 769 рублей. Но после его быстро вычислили полицейские.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» направлено в суд. Липчанину грозит до шести лет лишения свободы.
Есть подозрение
леонид
леонид
Липецкие басни
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