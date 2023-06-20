Происшествия

сегодня, 11:34

Липчанин нашёл мужскую сумку с двумя банковскими картами и сразу отправился тратить с них деньги

5 704
#кража
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Липчанин нашёл мужскую сумку с двумя банковскими картами и сразу отправился тратить с них деньги

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который 25 ноября прошлого года на улице Липецкой нашёл на земле мужскую сумку, в которой обнаружил две банковские карты.

По версии следствия, недолго думая, мужчина пошёл в ближайший магазин, где совершил сразу семь покупок на не превышающие тысячу рублей и не требующие введения пин-кода суммы. Всего липчанин успел потратить 4 769 рублей. Но после его быстро вычислили полицейские.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» направлено в суд. Липчанину грозит до шести лет лишения свободы.
5 704
#кража
2

Комментарии (5)

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Есть подозрение

6 минут назад
Что такие якобы потери специально кое-кто подкидывает там, где обитает определëнный контенгент -- заодно дело пришьют и раскроют и кого надо закроют.
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леонид

25 минут назад
большой брат следит за всем .люди понять не могут что камеры везде .из сажают они выходят и опять тащить начинают .ну как так .когда будет понимание .что воровать это грех.
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леонид

33 минуты назад
а потом сразу сидеть . отправился .а когда запись кражи показали ему .он сказал .о меня по телевизору показывают.
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Липецкие басни

38 минут назад
Это постоянно происходит, потому что, народ глупеет не по дням, а по часам. И за что же сажать, за то что глупые!? Умнее уже не будут!
ответить

Ничего

54 минуты назад
Ему небудет
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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