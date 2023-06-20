Липчанин нашёл мужскую сумку с двумя банковскими картами и сразу отправился тратить с них деньги

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который 25 ноября прошлого года на улице Липецкой нашёл на земле мужскую сумку, в которой обнаружил две банковские карты.



По версии следствия, недолго думая, мужчина пошёл в ближайший магазин, где совершил сразу семь покупок на не превышающие тысячу рублей и не требующие введения пин-кода суммы. Всего липчанин успел потратить 4 769 рублей. Но после его быстро вычислили полицейские.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» направлено в суд. Липчанину грозит до шести лет лишения свободы.