В Липецке выявили псевдоломбард

Опасность псевдоломбардов в том, что в них можно лишиться заложенного имущества. Кроме того, они устанавливают завышенные проценты.

В первом квартале этого года в Липецкой области выявлен один нелегальный кредитор. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России в Липецкой области, компания размещала в Интернете информацию о возможности выдачи займов под залог цифровой техники с указанием адреса в Липецке, то есть действовала как псевдоломбард.



«Сейчас ее страница в социальных сетях заблокирована, а информация о компании перенаправлена областной прокуратурой в адрес территориального подразделения МВД России для дальнейшей проверки. Опасность псевдоломбардов в том, что в них можно лишиться заложенного имущества. Нелегальные компании не соблюдают льготный месячный срок до реализации залога. Кроме того, они устанавливают завышенные проценты. Также сотрудничество с незаконными фирмами приводит к тому, что персональные данные граждан могут оказаться в руках кибермошенников», — отмечают в пресс-службе отделения Банка России в Липецкой области.



Проверить, легально ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Помимо этого, поискать организацию рекомендуется по списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сегодня в этом реестре более 9 тысяч организаций.