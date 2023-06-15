Экономика

52 минуты назад

В Липецке выявили псевдоломбард

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#кредит #финансы
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В Липецке выявили псевдоломбард

Опасность псевдоломбардов в том, что в них можно лишиться заложенного имущества. Кроме того, они устанавливают завышенные проценты.

В первом квартале этого года в Липецкой области выявлен один нелегальный кредитор. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России в Липецкой области, компания размещала в Интернете информацию о возможности выдачи займов под залог цифровой техники с указанием адреса в Липецке, то есть действовала как псевдоломбард.

«Сейчас ее страница в социальных сетях заблокирована, а информация о компании перенаправлена областной прокуратурой в адрес территориального подразделения МВД России для дальнейшей проверки. Опасность псевдоломбардов в том, что в них можно лишиться заложенного имущества. Нелегальные компании не соблюдают льготный месячный срок до реализации залога. Кроме того, они устанавливают завышенные проценты. Также сотрудничество с незаконными фирмами приводит к тому, что персональные данные граждан могут оказаться в руках кибермошенников», — отмечают в пресс-службе отделения Банка России в Липецкой области.

Проверить, легально ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Помимо этого, поискать организацию рекомендуется по списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сегодня в этом реестре более 9 тысяч организаций.
332
#кредит #финансы
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