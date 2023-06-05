Общество

21 минуту назад

В мэрии Липецка опровергли сообщения о гаражных дверях серого цвета

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#гаражи
В мэрии Липецка опровергли сообщения о гаражных дверях серого цвета

Слухи о требовании администрации города покрасить двери всех гаражей в серый цвет разошлись по соцсетям.

На днях по липецкому сегменту соцсетей разошлись слухи о, якобы существующем требовании городской администрации покрасить ворота гаражей в кооперативах одним цветом — серым.

«Сегодня платил за гараж, председатель гаражного кооператива довел до сведения, что г-жа Уваркина издала приказ, чтобы все гаражные ворота во всех кооперативах были покрашены в серый цвет», — написал один из подписчиков сокольского паблика. По его словам, кооператив этот расположен в районе рыбкомбината.

— Эта информация недостоверная. Согласно ст. 40.1. Градостроительного кодекса РФ согласование с уполномоченным органом местного самоуправления архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства в отношении гаражных кооперативов не требуется. Правилами благоустройства конкретная цветовая гамма не зафиксирована, — сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
333
#гаражи

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