Происшествия

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В Задонске второй день бьёт «фонтан» на проезжей части

2 286
#ЖКХ
3

Причина аварийной ситуации — выход из строя старой задвижки.

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В Задонске в районе пересечения улиц Бебеля и Коммуны второй день на проезжей части бьёт фонтан.

Как сообщили GOROD48 в МУП «Задонский Водоканал», причина аварийной ситуации — выход из строя старой задвижки. Сейчас на месте работает бригада водоканала, задвижку меняют на новую.

Фото, видео - vk.com/zadonskmycity

2 286
#ЖКХ
3

Комментарии (2)

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Житель Задонска

8 минут назад
Где Глава города, на Мальдивах наверное отдыхает.
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И везде почто один ответ.

35 минут назад
Зато у нас больба с незаконными вырезками. То и слышишь там неделю вода хлыщет, в другом месте дня 2-3-4. Но как обратятся за пояснениями сразу же ремонтные работы уже запланированы или ведутся.
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