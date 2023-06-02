В Задонске второй день бьёт «фонтан» на проезжей части

Причина аварийной ситуации — выход из строя старой задвижки.

В Задонске в районе пересечения улиц Бебеля и Коммуны второй день на проезжей части бьёт фонтан.Как сообщили GOROD48 в МУП «Задонский Водоканал», причина аварийной ситуации — выход из строя старой задвижки. Сейчас на месте работает бригада водоканала, задвижку меняют на новую.