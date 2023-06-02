Происшествия
сегодня, 11:12
В Задонске второй день бьёт «фонтан» на проезжей части
Причина аварийной ситуации — выход из строя старой задвижки.
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В Задонске в районе пересечения улиц Бебеля и Коммуны второй день на проезжей части бьёт фонтан.
Как сообщили GOROD48 в МУП «Задонский Водоканал», причина аварийной ситуации — выход из строя старой задвижки. Сейчас на месте работает бригада водоканала, задвижку меняют на новую.
Фото, видео - vk.com/zadonskmycity
Как сообщили GOROD48 в МУП «Задонский Водоканал», причина аварийной ситуации — выход из строя старой задвижки. Сейчас на месте работает бригада водоканала, задвижку меняют на новую.
Фото, видео - vk.com/zadonskmycity
Житель Задонска
И везде почто один ответ.