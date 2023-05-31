53-летний житель села Боринское отправился на 6 лет в колонию за смертельное избиение гостя

На следующий день после драки избитый приходил к обидчику с фингалом под глазом и в компании участкового, а ещё через два дня умер.





9 июня 2022 года (то есть ещё в период действия ограничения свободы) пьяный мужчина у себя дома в ходе ссоры



Спустя три дня — 12 июня 43-летний мужчина умер в Липецкой областной клинической больнице. Судмедэксперты пришли к выводу, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся кровоизлиянием, ушибом головного мозга, осложнившейся отёками лёгких и головного мозга.



В суде мужчина вину признал частично, а от дачи показаний отказался. Мужчина признал, что бил гостя, но полагает, что его смерть наступила от того, что последний отказался от госпитализации на фоне халатного отношения к своему здоровью и злоупотребления спиртным, и как следствие — ему не была своевременно оказана медицинская помощь.



В ходе следствия обвиняемый рассказывал, что 9 июня около 15:00 выпил бутылку пива с сожительницей, примерно в это же время к ним в гости пришёл знакомый — он был пьян, плохо стоял на ногах, у него заплетался язык. Когда хозяин спросил гостя, зачем он пришёл — тот ответил матом. Это мужчине не понравилось и началась драка. Первым ударил гость, но удар пришёлся вскользь. Тогда хозяин схватил его за грудки, вытолкал в коридор, где гость оцарапал хозяина. За царапины на подбородке и запястье последовали ответные удары. Избитого гостя сожители выпроводили из дома, а 10 июня побитый мужчина с фингалом под правым глазом вернулся уже с участковым. А ещё через два дня, 12 июня стало известно, что он умер.



53-летнего жителя села Боринское приговорили за смертельное избиение 43-летнего гостя к шести годам лишения свободы в колонии строго режима. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина ранее уже был судим: в ноябре 2021 года за умышленное причинение легкого вреда здоровью мировой судья приговорил его к году ограничения свободы с запретом на посещение баров, кафе и ресторанов.9 июня 2022 года (то есть ещё в период действия ограничения свободы) пьяный мужчина у себя дома в ходе ссоры избил 43-летнего гостя : кулаком он нанёс ему не менее двух ударов по лицу, а также не менее пяти ударов тупым твёрдым предметом по груди и рукам.Спустя три дня — 12 июня 43-летний мужчина умер в Липецкой областной клинической больнице. Судмедэксперты пришли к выводу, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся кровоизлиянием, ушибом головного мозга, осложнившейся отёками лёгких и головного мозга.В суде мужчина вину признал частично, а от дачи показаний отказался. Мужчина признал, что бил гостя, но полагает, что его смерть наступила от того, что последний отказался от госпитализации на фоне халатного отношения к своему здоровью и злоупотребления спиртным, и как следствие — ему не была своевременно оказана медицинская помощь.В ходе следствия обвиняемый рассказывал, что 9 июня около 15:00 выпил бутылку пива с сожительницей, примерно в это же время к ним в гости пришёл знакомый — он был пьян, плохо стоял на ногах, у него заплетался язык. Когда хозяин спросил гостя, зачем он пришёл — тот ответил матом. Это мужчине не понравилось и началась драка. Первым ударил гость, но удар пришёлся вскользь. Тогда хозяин схватил его за грудки, вытолкал в коридор, где гость оцарапал хозяина. За царапины на подбородке и запястье последовали ответные удары. Избитого гостя сожители выпроводили из дома, а 10 июня побитый мужчина с фингалом под правым глазом вернулся уже с участковым. А ещё через два дня, 12 июня стало известно, что он умер.