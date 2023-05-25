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23 минуты назад

Умерла американская певица Тина Тернер

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#Тина Тернер

Жизнь 83-летней певицы из США оборвала продолжительная болезнь.

Американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Sky News.

Как заявил пресс-секретарь артистки, американская и швейцарская певица, актриса и танцовщица ушла из жизни в связи с продолжительной болезнью. По его словам, смерть наступила в ее собственном доме в швейцарском городе Кюснахт неподалеку от Цюриха.

"С ее уходом мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания", — заявил ее пресс-секретарь.

Певица ранее перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, приведшую к трансплантации почки в 2017 году. По словам Тернер, последние годы своей жизни она хотела провести вдали от камер.
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#Тина Тернер

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