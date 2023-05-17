Сегодня в Липецке: День воздушного шарика, гастроли театра и как погода влияет на желание работать

Рассказываем, как с пользой провести наступившую среду.

Каждый день на этой неделе в Липецке становится чуточку теплее: в понедельник до 20 градусов, во вторник – до 22. Сегодня столбик термометра вновь поднимется, уже до 23-25 градусов. День обещает быть солнечным и сухим – без осадков.







Отключения воды

В связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду на улицах Барашева, 3, 5, 7; Коммунальной, 12, 14, 14а; М. Горького, 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 10, 12; Московской, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105; Неделина, 14, 14а, 14в, 14г, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 18; Октябрьской, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88а, 89; Первомайской, 58, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85; Полиграфической, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; Фрунзе, 81, 85; а также на проезде Сержанта Кувшинова, 1, 4, 6 и площади Торговой, 2, 4, 14, 16а.







Информации о плановом отключении электроэнергии на сегодняшний день нет.

Пробки

Заторы в Липецке – привычное дело с раннего утра. И не всегда удаётся, что называется, проскочить. Если же не дай Бог на вашем пути встретится авария, то вы рискуете опоздать на работу или по важным делам. Поэтому рекомендуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут, объехав проблемные участки.

Трамваи встанут

И ещё немного о транспорте. Сегодня будут ремонтировать тротуарные плиты на мосту через Каменный лог, что на улице Терешковой. В связи с этим с 11.00 до 14.00 будет приостановлено движение трамваев на участке от 9 микрорайона до Центрального рынка.







Трамваи, следующие со стороны Тракторного, 19-го микрорайона будет выполнять рейсы только до 9 микрорайона, развернутся по кольцевой и поедут обратно. И так до окончания работ.

День воздушного шарика (12+)

Сегодня, между прочим очень важный праздник. День воздушного шарика отметят в Городском молодёжном центре Липецка (ул. Гагарина, 35а) в 14:00.







Участники смогут узнать историю появления воздушного шарика, принять участие в играх и конкурсах. Ребят научат составлять фигуры из воздушных шаров, они пройдут спортивные испытания и получат массу положительных эмоции, отгадывая загадки, танцуя и читая стихи.

Зрителей заберут от фонтана (12+)

В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 17) сегодня в 19:00 выступит Липецкий духовой оркестр под управлением главного дирижёра заслуженного артиста России Александра Калмыкова.

На концерте «Балалайка, виолончель и медные трубы». зрители услышат премьеры четырех произведений: Д. Гусев «Концертино для виолончели и духового оркестра»; «Напевы липецкого края»; О. Давыдов «Концерт для балалайки, виолончели и духового оркестра»; А. Вершинин «Элегия» для виолончели, балалайки, фортепиано и духового оркестра. Кроме того, прозвучат сочинения Д. Шостаковича, Н. Будашкина, А. Хачатуряна.







Солистами выступят лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Андрей Баушев (балалайка), Эльвира Бокова (виолончель), Дарья Еремина (фортепиано).

Добраться до Дома музыки можно самостоятельно или воспользоваться доставкой специальным бесплатным автобусом, который отойдёт от фонтана НЛМК в 18:00.

Гастроли театра из Саратовской области

Сегодня начинаются горячие дни и липецких театралов. В Липецк на гастроли приехал театр юного зрителя имени Е.А. Лебедева из Балаково (Саратовская область). Сегодня гости дадут два спектакля на сцене липецкого драматического театра (пл. Константиновой, 3).

В 12:00 покажут старую добрую сказку «Красавица и чудовище» по пьесе Ж.М. Лепренса де Бомона (6+). Белль отправляется на выручку к своему отцу, которого держит в замке загадочное Чудовище – с этого начинается классический сюжет.







А в 18:00 покажет спектакль «Полианна» по произведению Э.Портера (12+).

Главная героиня - маленькая девочка Поллианна, которая всем жителям города приносит радость. Даже в самом плохом Поллианна видит только хорошее, она заражает своим умением радоваться жизни. Впервые оптимизм покидает девочку, когда в результате аварии у неё парализует ноги. Тогда весь город принесёт тепло своих сердец к её дому. Чудо, конечно же, свершится, Поллианна выздоровеет! Спектакль призывает пересмотреть своё отношение к окружающей действительности, учиться радоваться мелочам. Если у такой маленькой девочки это получается, то получится у всех.

«Моя матаня» (16+)

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня уделят внимание русской народной культуре. В 18:30 здесь пройдёт концерт «Моя Матаня».







Частушки и страдания, народные песни и пляски – всё это будет представлено на сцене коллективами из Грязинского, Данковского, Добринского, Добровского, Елецкого, Липецкого районов области, Липецка и Ельца. Зрители смогут окунуться в атмосферу деревенского пятачка, совершить невероятное путешествие по частушечным традициям области, прочувствовать разнообразие народных наигрышей.

Горшочек своими руками (12+)

В Музее современного искусства (ул. Студёновская, 39б) сегодня в 18:00 состоится очередной мастер-класс, на котором народный художник Яна Ищенко расскажет и покажет, как своими руками сделать красивый горшочек для комнатных цветов.







Весна – время цветов, многие разводят у себя дома целые сады и лишний красивый аксессуар не помешает. За час-полтора, что длится занятие, желающие смогут изготовить свой милый горшочек для суккулентов или других цветов. На этом же мастер-классе можно будет расписать изделие специальными красками – ангобами.

Для участия в мастер-классе необходимо заранее записаться по телефону +7 (901) 910-13-10. Можно позвонить, отправить SMS, сообщение в WhatsApp или Telegram.

Говори по-русски! (12+)

Отличные учебные курсы продолжаются в Липецкой областной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Учат не хуже, чем репетиторы, а занятия – бесплатные. Сегодня в 17:00 заседание клуба «Филология» проведёт учитель языка и литературы, специалиста по подготовке к школьным итоговым экзаменам Ольга Дулина.







На этих занятиях подростки смогут обогатить свой лексикон, отработать умение грамотно и развернуто выражать мысли на заданную тему, повторить правила и языковые нормы. Участники клуба освежат и углубят все необходимые знания на практике, а также научатся ориентироваться в тексте, выявлять его уникальные художественные особенности и понимать замысел автора.



И снова о погоде

Перемена погоды влияет на работоспособность 40% липчан, при этом солнце мотивирует к труду лучше, чем ненастье. Это выяснили в ходе опроса специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.







Солнце — лучший мотиватор: 35% липчан отмечают, что работают лучше, когда за окном ясно и солнечно. Каждый пятый - 22% более эффективен в плохую погоду. В комментариях опрошенные признались, что поскольку дождь, снег, ветер и прочие неприятные природные явления не вызывают у них желания пойти прогуляться, то сосредоточиться на делах бывает проще. К слову, метеочувствительность у работников снижается с … ростом доходов. Если среди горожан с доходом менее 30 тыс. руб. восприимчивыми к погоде себя считают 49%, то среди опрошенных, зарабатывающих свыше 80 тыс. руб., — 32%.

48% липчан признались, что не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией.

Дорогие липчане! Работа работой, но знать, что происходит в окружающем мире необходимо. К счастью, липчанам не нужно тратить много времени на поиск информации – одно нажатие и вы уже на GOROD48, а свежая и полезная информация тут как тут – ручаемся. Чаще заходите на сайт и ничего не упускайте. Увидимся в течение дня!