Происшествия

40 минут назад

За убийство руководителя липецкого цирка гражданин Азербайджана получил восемь лет лишения свободы

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#убийство
За убийство руководителя липецкого цирка гражданин Азербайджана получил восемь лет лишения свободы

В суде он заявил, что убивать не хотел, но при этом судмедэксперты насчитали на теле погибшего следы от 180 ударов.

Липецкий районный суд назначил 53-летнему жителю Московской области Салеху Исмаилову восемь лет строгого режима за убийство 66-летнего директора цирка «Молодые сердца» Владимира Гапонова.

Причиной убийства, совершенного зимой 2021 года в селе Косыревка, стала ревность: Салех Исмаилов пытался вернуть свою бывшую жену, которая жила в гражданском браке с Владимиром Гапоновым. Супруги развелись в 2007 году, Исмаилов предлагал женщине вернуться к нему, но она не хотела, так как у него не было денег.

24 декабря 2021 года Исмаилов приехал к дому 66-летнего Владимира Гапонова на такси. Разговор между мужчинами перерос в драку: хозяин дома пытался испугать гостя ножом, а потом ударил его шваброй. Исмаилов перехватил инициативу и начал избивать Владимира Гапонова ногами, шваброй и лопатой. Тот пытался спрятаться во дворе, куда вылез через окно ванной комнаты, но Салех Исмаилов его догнал и продолжил избиение. Позже судмедэксперты нашли на теле Владимира Гапонова следы 180 ударов, десять травм он признали смертельными.

После того, как Исмаилов избил соперника, он позвонил своей бывшей жене и все ей рассказал. А сам уехал в Московскую область. Вернувшись домой, женщина увидела, что ее гражданский муж уже мертв. Исмаилова сотрудники уголовного розыска задержали уже на следующий день.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимый частично признал вину и оказывал помощь следствию. Приговором Исмаилову назначены восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить дочери убитого, которая признана потерпевшей по делу, один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 33 654 рубля компенсации материального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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#убийство

Комментарии (2)

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кит

4 минуты назад
Раньше за убийство меньше 10 лет не давали !Скоро до пяти дойдем !
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Гость

18 минут назад
8 лет это типа много за убийство человека зато пацанам в 19 лет за 10 грамм наркотиков дают 20 лет без возможности пересмотреть свою жизнь
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