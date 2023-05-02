41-летний мужчина пострадал во время пожара в садовом домике

За выходные дни пожарные тушили 16 возгораний. В огне пострадал один человек, сгорели два дома, автомобиль, гараж и баня.



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Вечером 1 мая в липецком СНТ «Строитель» загорелся дачный дом. Во время пожара пострадал 41-летний мужчина. Домик выгорел наполовину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.Еще один пожар произошел вчера в Данкове на улице Льва Толстого — горело бесхозное строение. Площадь этого пожара составила 200 квадратных метров.Утром 30 апреля два пожара произошли в Липецке: горели вещи на балконе дома №4/2 по улице Липовской. а на улице Папина вспыхнула «ГАЗель». Вечером в селе Дмитряшевка Хлевенского района на улице Шефов выгорели гараж и баня. Но пожарные смогли отстоять дом.Ранним утром 29 апреля в селе Подгорное Липецкого района на улице Подгоренской горело производственное помещение, огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 160 квадратных метров. А ближе к обеду сгорел дом на улице Передельческой в Липецке.Два пожара произошли этой ночью: в Грязях сгорело деревянное строение, а в селе Излегоще Усманского района — жилой дом.