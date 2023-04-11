Происшествия

сегодня, 11:45

18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящий автомобиль

6 970
#авария #ДТП
18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящий автомобиль
Вечером 10 апреля в Липецке на улице Звездной 18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящую «Шкоду-Октавия». Девушке потребовалась медицинская помощь. 

С начала тепла, это уже вторая авария с электросамокатами в Липецке. 7 апреля на площади Петра Великого двое подростков пытались переехать на самокате пешеходный переход и их сбил автобус. Один из мальчиков госпитализирован.
6 970
#авария #ДТП

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Город

17 минут назад
Совсем трудно стало перемещаться по городу. Очень интенсивное движение самокатчтков по тротуарам. Необходимо оборудовать места парковок для самокатов, раскидать гаджеты где попало. Где приспичило, там и брошено
ответить

Ес

17 минут назад
Лучше себе мозги купила вместо самоката.
ответить

ЕСА

22 минуты назад
Где кушать много, а где думать мало, в 18 нужно кататься на других самокатах.
ответить

Коммунист

26 минут назад
В Париже с сентября этого года электросамокаты (прокатные) будут под запретом. Но зачем же обращать внимание на " цивилизованные страны" ? Мы же не хотим как в Париже?!:)))
ответить

Надя

28 минут назад
Это просто ужас, наверное пока всех не передавят. Тогда может быть запретять У кого то бизнес процветает, а люди боятся без оглядки ходить по тратуару
ответить

***

51 минуту назад
когда будут штрафовать этих самокатчиков? они несутся как угорелые по тротуару, представляя огромную опасность для окружающих. Еще и сигналят, типа посторонитесь, с чего это и интересно???
ответить

Еще в рубрике

61-летний мужчина жестоко избил односельчанина из-за рыбы
#рыба #рыбалка #побои
2
61-летний мужчина жестоко избил односельчанина из-за рыбы

37 минут назад

Происшествия
На улице Катукова в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа» пострадал 21-летний водитель
#авария #ДТП
На улице Катукова в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа» пострадал 21-летний водитель

56 минут назад

Происшествия
В Липецке посередине проезжей части лежала девушка в нижнем белье
#хулиганство #ПДД #нарушение
8
В Липецке посередине проезжей части лежала девушка в нижнем белье

56 минут назад

Происшествия
С начала года в Липецке разбили уже третий остановочный павильон
#хулиганство #остановка #павильон
10
С начала года в Липецке разбили уже третий остановочный павильон

сегодня, 11:27

Происшествия
Водителя «КамАЗа» поймали с поддельными правами
#подделка документов
Водителя «КамАЗа» поймали с поддельными правами

сегодня, 11:23

Происшествия
На улице Космонавтов автобус загнал на тротуар «Хендай»
#ДТП #автобус
1
На улице Космонавтов автобус загнал на тротуар «Хендай»

сегодня, 10:33

Происшествия