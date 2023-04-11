Происшествия
сегодня, 11:45
18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящий автомобиль
Вечером 10 апреля в Липецке на улице Звездной 18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящую «Шкоду-Октавия». Девушке потребовалась медицинская помощь.
С начала тепла, это уже вторая авария с электросамокатами в Липецке. 7 апреля на площади Петра Великого двое подростков пытались переехать на самокате пешеходный переход и их сбил автобус. Один из мальчиков госпитализирован.
С начала тепла, это уже вторая авария с электросамокатами в Липецке. 7 апреля на площади Петра Великого двое подростков пытались переехать на самокате пешеходный переход и их сбил автобус. Один из мальчиков госпитализирован.
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