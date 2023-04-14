Общество

сегодня, 12:08

«Овощи Черноземья» заплатят 610 000 рублей за загрязнение почвы

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#экология #природа
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«Овощи Черноземья» заплатят 610 000 рублей за загрязнение почвы

Арбитражный суд признал законными постановления Росприроднадзора.

«Овощи Черноземья» попытались оспорить в Арбитражном суде два постановления Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в иске было указано, что в сентябре 2022 года при проведении проверки в деревне Бочиновка Усманского района Росприроднадзором было установлено, что тепличный комплекс сбрасывает сточные воды из искусственного пруда-накопителя на почву по траншее. За это «Овощи Черноземья» признали виновным в совершении в порче земель и наложили штраф в 60 000 рублей.

Кроме того, Управлением Росприроднадзора было принято постановление о признании ООО «Овощи Черноземья» виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв» и назначен штраф в 550 000 рублей.

«Овощи Черноземья» посчитали эти постановления незаконными и попросили суд их отменить. Но Арбитражный суд в обоих случаях вынес решение об отказе в удовлетворении требований и признал постановления Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора законными.

Оба решения ещё не вступили в силу .

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#экология #природа
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