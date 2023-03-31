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43 минуты назад
Президент РФ утвердил новую Концепцию внешней политики России
Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России.
Президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики страны, о чем он сообщил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, - говорится на сайте Кремля.
Глава государства подписал указ об утверждении обновлённой Концепции внешней политики РФ.
По его словам, этого потребовали "кардинальные изменения в международной жизни". В обновленной версии обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности.
Новую концепцию разработали Министерство иностранных дел, администрация президента, Совбез РФ, правительство и "многие министерства и ведомства".
Говоря о главных положениях обновленного документа, глава МИД России Сергей Лавров назвал США "главным проводником антироссийской линии", и в целом политику Запада, направленную на всемерное ослабление России, как гибридную войну нового типа.
Также даётся характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов – это то, что мировая экономика переживает серьёзнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу.
Глава государства подписал указ об утверждении обновлённой Концепции внешней политики РФ.
По его словам, этого потребовали "кардинальные изменения в международной жизни". В обновленной версии обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности.
Новую концепцию разработали Министерство иностранных дел, администрация президента, Совбез РФ, правительство и "многие министерства и ведомства".
Говоря о главных положениях обновленного документа, глава МИД России Сергей Лавров назвал США "главным проводником антироссийской линии", и в целом политику Запада, направленную на всемерное ослабление России, как гибридную войну нового типа.
Также даётся характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов – это то, что мировая экономика переживает серьёзнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу.