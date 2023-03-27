Липецкая область – на 35 месте по зарплатам в малых и средних населенных пунктах

Липецкая область расположилась на 35 месте в рейтинге российских регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах в 2022 году. Исследование по данным Росстата подготовили РИА Новости.





В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2022 год с учётом выплаты НДФЛ.



По данным исследования, средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в Липецкой области в 2022 году составила 39,8 тысячи рублей. За год она выросла на 17,2%. За эту сумму в нашем регионе можно приобрести 2,29 фиксированного набора товаров и услуг. Еще один показатель рейтинга — это соотношение зарплат в малых и средних населенных пунктах к крупным городам. В Липецкой области он составил 68,2%.



В целом по России зарплаты в малых и средних городах оказались примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах (общероссийский показатель отношения зарплат в малых и средних населенных пунктах к крупным городам – 76,4%). Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Магаданской области, Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов. Кроме того, самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости набора продуктов и услуг в провинции отмечены в ЯНАО и НАО, а самые низкие – в Чечне и Кабардино-Балкарии.



