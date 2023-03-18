Происшествия

25 минут назад

ДТП у «Звёздного» сняла камера видеонаблюдения

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#авария #ДТП
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Виновник гнал по Терешковой и не вписался в поворот.

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Как мы уже сообщали, на улице Космонавтов недалеко от дворца спорта «Звёздный» произошло тройное ДТП с участием аШкоды», «Хонды» и «Фольксвагена».

На записи камеры наблюдения можно рассмотреть, как всё было. Водитель белой иномарки поворачивал с улицы Терешковой, но гнал так, что не вписался в поворот. Его машина задела один автомобиль, а затем, пытаясь затормозить, врезалась и в другой.

В УМВД РФ по Липецкой области уточнили, что в аварии обошлось без пострадавших. А вот машинам понадобится дорогостоящий ремонт.

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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Гость

5 минут назад
У водителя Хонды явно либо хороший ангел хранитель, либо оооочень отличная бдительность.) Молодец.)
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