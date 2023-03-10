Общество

29 минут назад

Добринец задолжал по алиментам на содержание дочери более 200 тысяч рублей

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#дети #алименты
Добринец задолжал по алиментам на содержание дочери более 200 тысяч рублей

60 часов обязательных работ заставили мужчину устроиться на работу и начать платить алименты.

В Добринском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание дочери более 200 тысяч рублей. Но благодаря вмешательству судебных приставов должник трудоустроился и начал выплачивать алименты.

«Судебным приставом-исполнителем был составлен протокол о привлечении должника к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП, по которому суд назначил мужчине 60 часов обязательных работ. Неплательщику также напомнили, что в случае дальнейшего неисполнения судебного решения, он будет привлечён уже к уголовной ответственности за неуплату алиментов по статье 157 УК РФ. 60 часов обязательных работ стало достаточным для принятия решения об официальном трудоустройстве. В настоящее время взыскание алиментов производится из заработной платы должника», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
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#дети #алименты

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