Добринец задолжал по алиментам на содержание дочери более 200 тысяч рублей

60 часов обязательных работ заставили мужчину устроиться на работу и начать платить алименты.

В Добринском районе мужчина задолжал по алиментам на содержание дочери более 200 тысяч рублей. Но благодаря вмешательству судебных приставов должник трудоустроился и начал выплачивать алименты.



«Судебным приставом-исполнителем был составлен протокол о привлечении должника к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП, по которому суд назначил мужчине 60 часов обязательных работ. Неплательщику также напомнили, что в случае дальнейшего неисполнения судебного решения, он будет привлечён уже к уголовной ответственности за неуплату алиментов по статье 157 УК РФ. 60 часов обязательных работ стало достаточным для принятия решения об официальном трудоустройстве. В настоящее время взыскание алиментов производится из заработной платы должника», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.