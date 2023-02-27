В частном секторе Тракторного – большое отключение холодной воды

Завтра, 28 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти полусотни улиц города.

С 09:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 9, 10 на площади Революции, №№ 2, 2а, 5, 7, 25, 25а, 27, 27 .к1, 27а, 30, 31, 31/2 по улице Карла Маркса, а также Липецкий зоопарк, дома №№ 1, 7 на площади Петра Великого, № 2 по улице Первомайской. Подвоз воды будет организован по адресу: площадь Революции, 10.



С 10:00 до 20:00 воду отключат в доме № 53 по проспекту Победы – цистерна с водой будет стоять возле него.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана, Ф. Лузана, проезде Шишкина. Машина с водой подъедет по адресу: улица Тельмана, 88.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе района Тракторного – на улицах Ватутина, Зеленой, Украинской, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивной, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Ильича, в переулках 1-м Театральном, 2-м Театральном, Парковом, Садовом, Моторном, 2-м Моторном, Линейном, Сосновом. Воду подвезут по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



28 февраля ремонтные работы на электрических сетях проведет «Липецкэнерго».

С 09:00 до 16:00 без света останутся дома №№ 5, 11а, 45 по улице Фабричной.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 15, 15а по улице Ленина, № 1а по улице Пролетарской, № 27 по улице Механизаторов, № 7 в переулке Черниговском, также обесточат улицы Авиационную, Бескрайнюю, Пестеля, Зегеля, Интернациональную, Полетаева, Тюленина, поселок Заречье, переулки Львовский, Хвойный.



