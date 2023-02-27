Преподавателя техникума подозревают в выставлении оценок за деньги

Оценки и зачеты стоили от 12 до 20, 5 тысячи рублей.

В Тербунском районе возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя аграрного техникума, подозреваемого в получении трех взяток. По данным следствия, преподаватель в 2022 учебном году получил от студентов деньги за положительные оценки на экзаменах и зачеты без их сдачи, а также за дальнейшее покровительство в процессе обучения. Сумма взяток варьировалась от 12 до 20,5 тысячи рублей.



«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области и прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также иных фактов противоправной деятельности преподавателя», — сообщает пресс-служба областного управления СК.

