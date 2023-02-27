Происшествия

42 минуты назад

Преподавателя техникума подозревают в выставлении оценок за деньги

5 692
#взятка
Преподавателя техникума подозревают в выставлении оценок за деньги

Оценки и зачеты стоили от 12 до 20, 5 тысячи рублей.

В Тербунском районе возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя аграрного техникума, подозреваемого в получении трех взяток. По данным следствия, преподаватель в 2022 учебном году получил от студентов деньги за положительные оценки на экзаменах и зачеты без их сдачи, а также за дальнейшее покровительство в процессе обучения. Сумма взяток варьировалась от 12 до 20,5 тысячи рублей.

«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области и прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также иных фактов противоправной деятельности преподавателя», — сообщает пресс-служба областного управления СК.
5 692
#взятка

Комментарии (5)

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Степанов

1 минуту назад
Гость, я тоже не верю! Не бывает такого! И про гайцов не верю. И про врачей тоже.
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Гость

7 минут назад
Да ладно!? Как так!? Подстава видимо! То женщину с потдельным то поймают а она не сном не духом теперь преподаватель. Не порядок надо принимать жёсткий меры!?
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Угрюмый

16 минут назад
Все преподаватели ставят оценки за деньги. Заплату же платят.
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777

25 минут назад
Не может быть!!!
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Житель

27 минут назад
Капитализм в действии...
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