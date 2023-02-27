27-летняя липчанка погибла при падении с восьмого этажа

Полиция проводит проверку.

25 февраля около девяти вчера в Липецке при падении с восьмого этажа дома №10 по улице Мистюкова погибла 27-летняя женщина.



«Отдел полиции №6 проводит проверку по факту происшествия, выясняет обстоятельства и причины смерти женщины», - рассказали GOROD48 в полиции.