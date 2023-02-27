Происшествия

сегодня, 12:46

27-летняя липчанка погибла при падении с восьмого этажа

1 2614
#падение с высоты
3
27-летняя липчанка погибла при падении с восьмого этажа

Полиция проводит проверку.

25 февраля около девяти вчера в Липецке при падении с восьмого этажа дома №10 по улице Мистюкова погибла 27-летняя женщина.

«Отдел полиции №6 проводит проверку по факту происшествия, выясняет обстоятельства и причины смерти женщины», - рассказали GOROD48 в полиции.
1 2614
#падение с высоты
3

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Эх...

сегодня, 13:08
Жить бы ещё, детей рожать.
ответить

Еще в рубрике

Преподавателя техникума подозревают в выставлении оценок за деньги
#взятка
4
Преподавателя техникума подозревают в выставлении оценок за деньги

38 минут назад

Происшествия
Четверых калининградцев подозревают в 17 эпизодах мошенничества
#мошенничество
Четверых калининградцев подозревают в 17 эпизодах мошенничества

53 минуты назад

Происшествия
Обстоятельства отравления детей угарным газом изучает следственный комитет
#дети #отравление #газ
1
Обстоятельства отравления детей угарным газом изучает следственный комитет

сегодня, 13:07

Происшествия
Годовалая девочка и её 11-летняя сестра отравились угарным газом в Ельце
#дети #отравление #газ
Годовалая девочка и её 11-летняя сестра отравились угарным газом в Ельце

сегодня, 12:18

Происшествия
У 39-летнего липчанина нашли самодельное оружие
#оружие #боеприпасы
У 39-летнего липчанина нашли самодельное оружие

сегодня, 11:41

Происшествия
32-летний липчанин ограбил ломбард на 241 445 рублей ради подарка сожительнице
#грабёж
2
32-летний липчанин ограбил ломбард на 241 445 рублей ради подарка сожительнице

сегодня, 10:47

Происшествия