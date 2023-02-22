Происшествия
11 минут назад
Дело о гибели 8-летнего мальчика под колёсами «Шевроле Ланос» дошло до суда
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Если вина водителя будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 2 июля прошлого года в 17.35 на первом километре дороги в поселке Лев-Толстой от примыкания к трассе «Липецк-Данков» под колесами машины погиб восьмилетний мальчик. Как сообщили тогда GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ребенок выбежал на трассу и попал под колеса «Шевроле» под управлением 55-летнего водителя.
«Ребенок был один. В момент ДТП он перебегал дорогу слева направо. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Установлено, что он проживал в селе рядом с местом ДТП. Водитель прошел медицинское освидетельствование, которое не показало алкогольного опьянения. У водителя взяты биологические материалы для проверки на остальные запрещенные вещества и препараты. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», - ранее рассказали в областном управлении МВД.
Это уголовное дело дошло до Чаплыгинского районного суда: он начнёт рассматривать его 7 марта.
«Из обвинительного заключения следует, что подсудимый вечером 2 июля 2022 года, управляя автомобилем марки «Шевроле Ланос», в населенном пункте Лев-Толстой со скоростью 90 км/ч допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка. В результате чего ребенку были причинены телесные повреждения в области головы, шеи, туловища, рук и ног. Смерть ребенка наступила от сочетанной тупой травмы головы, шеи, туловища, рук и ног, сопровождавшейся ушибом головного мозга и приведшей к развитию отека головного мозга», - отмечают в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
«Ребенок был один. В момент ДТП он перебегал дорогу слева направо. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Установлено, что он проживал в селе рядом с местом ДТП. Водитель прошел медицинское освидетельствование, которое не показало алкогольного опьянения. У водителя взяты биологические материалы для проверки на остальные запрещенные вещества и препараты. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», - ранее рассказали в областном управлении МВД.
Это уголовное дело дошло до Чаплыгинского районного суда: он начнёт рассматривать его 7 марта.
«Из обвинительного заключения следует, что подсудимый вечером 2 июля 2022 года, управляя автомобилем марки «Шевроле Ланос», в населенном пункте Лев-Толстой со скоростью 90 км/ч допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка. В результате чего ребенку были причинены телесные повреждения в области головы, шеи, туловища, рук и ног. Смерть ребенка наступила от сочетанной тупой травмы головы, шеи, туловища, рук и ног, сопровождавшейся ушибом головного мозга и приведшей к развитию отека головного мозга», - отмечают в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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