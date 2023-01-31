Младший из представителей знаменитой династии борцов показал в Москве «силу провинции»

Михаил Шкарин выиграл первенство столицы по греко-римской борьбе.

Липецкий спортсмен Михаил Шкарин, являющийся студентом столичного училища олимпийского резерва, выиграл первенство Москвы по греко-римской борьбе до 18 лет.

В весовой категории до 80 кг на старт вышли 23 борца, 15-летний Шкарин был одним из самых юных участников. Тем не менее, две первые схватки Михаил завершил в свою пользу досрочно. Лишь в финале наш земляк встретил упорное сопротивление со стороны Султанхана Тагирова, победителя первенств России и Европы-2021, обладателя Кубка России среди юниоров-2022.

- Можно сказать, перетерпел своего соперника, - прокомментировал отец чемпиона директор липецкой СШОР №9 мастер спорта по греко-римской борьбе Юрий Шкарин, - В концовке Михаил сумел обеспечить себе преимущество по баллам.

Не менее важной наградой, чем медаль чемпиона Москвы, стала именная путёвка на первенство России среди борцов до 18 лет, которое пройдёт в марте в Самаре.

Таким образом, на главный российский юниорский старт 2023 года отобрались два борца из липецкой области: ранее поездку в Самару себе обеспечил Егор Путилин в категории до 92 кг, взявший «бронзу» в первенстве ЦФО в Истре.

- Оба наших борца демонстрируют хороший уровень и в этом году мы может надеяться на медали первенства России, - высказался Шкарин-старший.

Михаил Шкарин – представитель знаменитой липецкой борцовской династии: не только его отец, но и брат Никита является мастером спорта по греко-римской борьбе. Кстати, тяжеловес Никита (сейчас тренер СШОР №9) в свое время выигрывал первенство страны.

Успех Шкарина сполна разделили и его липецкие тренеры Андрей Кочетов и Владимир Макаров.