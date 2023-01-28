Коронавирус

56 минут назад

Заболевших COVID в Липецкой области за сутки втрое больше, чем выздоровевших

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
Заболевших COVID в Липецкой области за сутки втрое больше, чем выздоровевших

Болезнь за сутки вновь подтвердила, что она коварна.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области никто не умер от COVID и не госпитализирован с этой болезнью.

Однако радостную картину портит другая статистика. Коронавирусом заболел 41 человек, это почти втрое больше выздоровевших 15 пациентов. Следовательно, надеяться на победу над болезнью пока преждевременно.

Последний летальный случай от «чумы XXI века» произошёл 26 января, а всего с начала года зараза свела в могилу 8 липчан.

За весь период пандемии с 2020 года статистика теперь выглядит следующим образом: заболевших – 176 707 человек, выздоровевших – 172 430, умерших – 3 949.

В России за минувшее сутки тоже заразившихся больше, чем излечившихся – 7 219 человек против 4 384. Госпитализированы 989 пациентов, умерли 42 человека.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус

Комментарии (1)

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Гостья1

27 минут назад
Никакие маски не спасут,когда в многоквартирных домах не убираются места общего пользования ,лифты,площадки. Помещения в * и контролируется чистота,а подъезды можно не мыть годами. Когда контролирующие органы проведут проверку на предмет оформленных сотрудников(уборщиц) в подрядных УК,УО,организациях. Не достучаться до совести???. Привлекайте безработных или других работников. Инфекции плодятся там,где не соблюдаются санитарные нормы проживания.
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