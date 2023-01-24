Здоровье

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За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 5600 человек

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 5600 человек

Сохраняется превышение расчетных эпидпорогов среди детей до 2 лет и взрослых.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе, с 16 по 22 января в Липецкой области отмечен прирост количества заболевших коронавирусом с 95 до 136 случаев. Но произошла стабилизация заболеваемости ОРВИ. Всего в регионе зарегистрировано 5 600 острых респираторных инфекций, из них 11 случаев гриппа А и 1 случай гриппа В. Сохраняется превышение расчетных эпидпорогов среди детей до 2 лет и взрослых.

В Липецке зарегистрировано 3 710 случаев ОРВИ (из них 9 случаев гриппа А), сохраняется превышение расчетных эпидемических порогов среди взрослых.

По результатам лабораторных исследований материалов от больных ОРВИ, преобладают РС-вирусы (45%), доля вирусов гриппа снизилась до 27% (превалируют, по-прежнему, вирусы гриппа А/H1N1/09), в 11% проб был выявлен метапневмовирус, доля других респираторных вирусов колеблется от 2% до 6% (это риновирусы, бокавирусы, микст-инфекции).
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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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