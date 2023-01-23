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28 минут назад

В Казахстане откроются без названия работавшие под брендом Макдоналдс рестораны

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#Макдоналдс #Казахстан

Несколько ресторанов общественного питания в Алма-Ате, работавших ранее под брендом McDonald's, возобновляют свою деятельность.

Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом Макдоналдс, 23 января возобновляют работу без бренда, - передает РИА Новости.

"На крыше одного из ресторанов, где ранее был размещён логотип Макдоналдс, в настоящее время установлены вывески "Мы открыты" на казахском и русском языках. На дверях ресторана висит объявление, что заведение откроется в 10.00 (7.00 мск)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем сеть ресторанов, возможно, будет работать под новым локальным брендом.

Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Глава ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января заявил, что основная задача компании - возобновить работу, возможно, без бренда, а в дальнейшем - под новым локальным брендом.

Судя по информационным табло, ресторан предложит своим посетителям такие блюда как "Биф тейсти", "Чикен тейсти", "Гранд чизбургер", "Фиш бургер" и другие.

В распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ТОО Food Solutions KZ говорится, что открытие ресторанов будет проводиться постепенно, на первоначальном этапе открываются пять ресторанов в Алма-Ате. Согласно пресс-релизу, компания в скором времени предоставит полную информацию об обновленном меню, графике открытия остальных ресторанов и новом названии.

"Это новая глава в жизни нашей компании. Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия. Мы намерены поддерживать наши позиции лидера в индустрии общественного питания. Выражаем искреннюю благодарность нашим сотрудникам, партнерам и государственным структурам, которые поддерживают нас. Пока рестораны откроются без названия, но в ближайшее время мы представим наше новое имя", - отмечается в пресс-релизе.

McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября из-за ограничений в местных поставках.

McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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#Макдоналдс #Казахстан

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