В мире

сегодня, 16:25

Президент Грузии призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране

98
#Грузия #Россия

Президент Грузии Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает нужным ужесточить условия пребывания россиян в стране. Она потребовала компетентные органы заняться регулированием деятельности граждан РФ в стране. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте администрации главы государства, - передает Lenta.ru.

"Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ", — заявила глава государства.

Кроме того, она выразила недовольство позицией правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией и заявила, что не приветствует подобное намерение.

"В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", — заявила лидер страны.

В октябре 2022 года Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику.
98
#Грузия #Россия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Европарламенте оценили влияние западного оружия на ситуацию на Украине

сегодня, 09:28

В мире
Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента и назначил выборы на 19 марта
#Казахстан #Токаев
Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента и назначил выборы на 19 марта

вчера, 16:02

В мире
В Японии уничтожат почти полмиллиона кур из-за вспышки птичьего гриппа
#птичий грипп #куры #Япония
В Японии уничтожат почти полмиллиона кур из-за вспышки птичьего гриппа

вчера, 12:00

В мире
В Армении 15 военных погибли в результате пожара в казарме
#пожар #военные
В Армении 15 военных погибли в результате пожара в казарме

вчера, 10:44

В мире
Европейский бизнес не хочет разрывать отношения с РФ

вчера, 08:28

В мире
ЕС продолжает искать возможности для новых поставок оружия Украине

вчера, 08:26

В мире