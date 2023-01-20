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Президент Грузии призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране
Президент Грузии Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает нужным ужесточить условия пребывания россиян в стране. Она потребовала компетентные органы заняться регулированием деятельности граждан РФ в стране. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте администрации главы государства, - передает Lenta.ru.
"Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ", — заявила глава государства.
Кроме того, она выразила недовольство позицией правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией и заявила, что не приветствует подобное намерение.
"В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", — заявила лидер страны.
В октябре 2022 года Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику.
"Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ", — заявила глава государства.
Кроме того, она выразила недовольство позицией правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией и заявила, что не приветствует подобное намерение.
"В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", — заявила лидер страны.
В октябре 2022 года Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику.