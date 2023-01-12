«Удачный» поход на рыбалку обернулся штрафами на 24 000 рублей

По пути к пруду у рыбака был необычный «улов» — куст конопли.

Становлянский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю райцентра по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение без целей сбыта наркотических средств в значительном размере.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 4 августа прошлого года мужчина пошёл на рыбалку на пруд и по пути в районе улицы Пионерской в селе Становое увидел куст дикорастующей конопли, чему очень обрадовался.



Уже на обратном пути с рыбалки становлянец нарвал коноплю и принёс части растения в свою надворную постройку, где хранил до 14 сентября, когда марихуану в полиэтиленовом пакете на полке в левом углу обнаружили полицейские. Мужчине также было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, но он отказался, за что получил штраф в 4 000 рублей.



Всего из сарая было изъято 11,7 грамма марихуаны в высушенном виде.



Становлянец в суде полностью признал вину. В результате за приобретение и хранение без целей сбыта наркотических средств в значительном размере его оштрафовали на 20 000 рублей.