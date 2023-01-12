Происшествия

41 минуту назад

«Удачный» поход на рыбалку обернулся штрафами на 24 000 рублей

2 602
#наркотики
1
«Удачный» поход на рыбалку обернулся штрафами на 24 000 рублей

По пути к пруду у рыбака был необычный «улов» — куст конопли.

Становлянский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю райцентра по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение без целей сбыта наркотических средств в значительном размере.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 4 августа прошлого года мужчина пошёл на рыбалку на пруд и по пути в районе улицы Пионерской в селе Становое увидел куст дикорастующей конопли, чему очень обрадовался.

Уже на обратном пути с рыбалки становлянец нарвал коноплю и принёс части растения в свою надворную постройку, где хранил до 14 сентября, когда марихуану в полиэтиленовом пакете на полке в левом углу обнаружили полицейские. Мужчине также было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, но он отказался, за что получил штраф в 4 000 рублей.

Всего из сарая было изъято 11,7 грамма марихуаны в высушенном виде.

Становлянец в суде полностью признал вину. В результате за приобретение и хранение без целей сбыта наркотических средств в значительном размере его оштрафовали на 20 000 рублей.
2 602
#наркотики
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Батя

4 минуты назад
Викторм, и у меня такие же мысли)
ответить

Викторм

34 минуты назад
Каким образом полицейские оказались у него в сарае и на каком основании проводили обыск?
ответить

Еще в рубрике

На площади Победы столкнулись «Мазда» и «Рено»
#ДТП
На площади Победы столкнулись «Мазда» и «Рено»

30 минут назад

Происшествия
Пьяный 18-летний парень угнал «ВАЗ»
#угон
1
Пьяный 18-летний парень угнал «ВАЗ»

56 минут назад

Происшествия
В Липецком районе горели дом, баня и «УАЗ»
#МЧС #пожар
1
В Липецком районе горели дом, баня и «УАЗ»

сегодня, 10:30

Происшествия
Выпавший из «КамАЗа» груз затруднил движение по мосту
#мост #Грязи #дороги
5
Выпавший из «КамАЗа» груз затруднил движение по мосту

сегодня, 10:16

Происшествия
Полицейские отыскали похитителя детского снегоката
#кража
8
Полицейские отыскали похитителя детского снегоката

сегодня, 08:43

Происшествия
Потерявший часть ноги в ДТП с автобусом пешеход получит 170 000 рублей от перевозчика
#ДТП
8
Потерявший часть ноги в ДТП с автобусом пешеход получит 170 000 рублей от перевозчика

вчера, 17:00

Происшествия