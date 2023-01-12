Происшествия
26 минут назад
Выпавший из «КамАЗа» груз затруднил движение по мосту
В результате происшествия никто не пострадал.
Накануне вечером в Грязях на мосту в районе улицы Хлебозаводской затруднили движение выпавшие из кузова «КамАЗа» металлические конструкции.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на регулировку движения выезжали сотрудники Госавтоинспекции. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото, видео - vk.com/overheardgrz
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на регулировку движения выезжали сотрудники Госавтоинспекции. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото, видео - vk.com/overheardgrz
Грязинец