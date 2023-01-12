Выпавший из «КамАЗа» груз затруднил движение по мосту

В результате происшествия никто не пострадал.

Накануне вечером в Грязях на мосту в районе улицы Хлебозаводской затруднили движение выпавшие из кузова «КамАЗа» металлические конструкции.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на регулировку движения выезжали сотрудники Госавтоинспекции. В результате происшествия никто не пострадал.