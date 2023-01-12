Происшествия

26 минут назад

Выпавший из «КамАЗа» груз затруднил движение по мосту

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#мост #Грязи #дороги
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В результате происшествия никто не пострадал.

Накануне вечером в Грязях на мосту в районе улицы Хлебозаводской затруднили движение выпавшие из кузова «КамАЗа» металлические конструкции.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на регулировку движения выезжали сотрудники Госавтоинспекции. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото, видео - vk.com/overheardgrz

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#мост #Грязи #дороги
2

Комментарии (1)

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Грязинец

10 минут назад
По этому мосту грузовым авто, движение запрещено. Но, как ездили так и ездят грузовики. По ул. Вагонной, днём и ночью грузовики везут свёклу, хотя совсех сторон запрещающие знаки стоят! Где работа ГАИ!?
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