Общество

сегодня, 11:12

«Квадра» нарушила порядок расчета за тепло

7 1897
#ЖКХ #Квадра
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«Квадра» нарушила порядок расчета за тепло

В связи с этим плата за услуги была превышена более, чем в два раза.

Апелляционный суд подтвердил наличие злоупотребления доминирующим положением в действиях ПАО «Квадра».

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, суд апелляционный инстанции, оставив в силе решения Арбитражного суда Липецкой области и Липецкого УФАС России, подтвердил нарушение ресурсоснабжающей организацией порядка расчета за оказанную услугу теплоснабжения.

«ПАО «Квадра» незаконно не приняла к расчету за тепло показания общедомового прибора учета, применив к расчетам усреднённые значения. Общество посчитало прибор учета неисправным, не убедившись в этом. В связи с этим плата за услуги со стороны потребителей была превышена более, чем в два раза.

Апелляционный суд встал на сторону Липецкого УФАС России в данном споре и оставил решение антимонопольного органа, которым пресечены незаконные действия ПАО «Квадра», в силе», - говорится в сообщении УФАС.

Речь идёт о начислениях в доме №11 по улице Юных Натуралистов в Липецке ещё за октябрь 2019 года. Представитель управляющей компании «Спутник» пояснил в суде, что система отопления и горячего водоснабжения в доме является четырехтрубной, дом оборудован общедомовым прибором учета, который в раздельности учитывает объем теплоносителя, приходящийся на отопление и отдельно на горячее водоснабжение. Обязанность по передаче показаний общедомового прибора учета тепловой энергии была выполнена и сомнений в исправности узла учета тепловой энергии у УК не было.

Но «Квадра» в октябре 2019 года в отсутствие документального подтверждения неисправности узла учета тепловой энергии и при наличии сведений о его показаниях произвела начисления, исходя из среднемесячного объема, чем были затронуты права неопределенного круга лиц — жильцов и собственников квартир в доме.

- Один из жильцов пожаловался в УФАС на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях ПАО «Квадра», - рассказали в Липецком УФАС. - При рассмотрении этого обращения установлено, что 25 октября 2019 года управляющей компанией многоквартирного дома ООО «УК «Спутник» в адрес ПАО «Квадра» были направлены показания общедомового прибора учета за сентябрь и октябрь 2019 года. Но показания ПАО «Квадра» не приняло во внимание и рассчитало плату за отопление, исходя из среднемесячного объема потребления тепла - у «Квадры» возникли сомнения в достоверности показаний приборов учета, поскольку с 29 сентября по 14 октября 2019 года были зафиксированы показатели температуры ниже норм, установленных температурным графиком централизованного качественного регулирования отпуска тепла. Работники «Квадры» проверили прибор учета, он оказался исправным, и компания перечитала плату за коммунальные услуги, исходя из фактических объемов потребления. Исходя из этих фактов, УФАС пришло к выводу, что вследствие действий ПАО «Квадра» по непринятию показаний прибора учета многоквартирного дома в отсутствие документов, свидетельствующих о неисправности указанного прибора, деньги потребителей были удержаны более месяца до момента перерасчета, следовательно, нарушены интересы неопределенного куга потребителей тепловой энергии.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра», решение суда компания не комментирует.

- Перерасчёт начислений за октябрь 2019 года по дому был сделан компанией ещё в ноябре 2019 года без вмешательства УФАС, - добавили в пресс-службе ПАО «Квадра».
7 1897
#ЖКХ #Квадра
4

Комментарии (7)

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Московская

3 минуты назад
Эти * закрывают глаза на реработающии приборы учёта ОБЩЕДОМОВЫЕ принимая их в эксплуатацию. Потом коснись что эти акты приемки просто исчезают. Наш дом 3 года так им платил по неработающим приборам. И они делали контрольные сверки доначисяв ещё почти месячную норму. Но сосданная КОМИСИЯ выявила это, акт об приемки изчез. И людям пришлось судится. Суд наш гуманный встал на сторону КВАДРА не смотря на ихи нарушения . Да и одвакат был наерняка не заинтересован в выгроши дела, ПОТОМУ ШТО был назначен жилищной инспекции.
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Романихина Ирина

20 минут назад
Кому будут теперь делать перерасчёт? Какой порядок? Меня интересует дом 16,по улице Мичурина, УК Спутник.
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витэк

23 минуты назад
Потому что там менты бывшие работают они там насчитывают
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Евгений

37 минут назад
Да они вообще охамели. Такие платежи требуют!
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Домохозяйка

40 минут назад
Тоже самое КВАДРА сделала и в 2021 году по домам по ул.НЕДЕЛИНА
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*

53 минуты назад
Такой перерасчет,что никто не заметил.
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Серый

сегодня, 11:22
Ну и, квадра понесла наказание? Кого-то уволили?
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