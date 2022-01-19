Липчан волновала выплата пособий

Из-за сдвига даты поступления денег тема заснеженных дворов и дорог ушла на второй план.

Центр управления регионом проанализировал обращения жителей Липецкой области в соцсетях и составил топ проблем, которые волновали липчан в первую рабочую неделю января.Из-за новогодних праздников сместились сроки некоторых социальных выплат. Кроме того, ряд соцвыплат перешел в ведение ПФР. Поэтому самой популярной в соцсетях стала тема соцобслуживания, отмечают в липецком ЦУРе.На втором месте по количеству комментариев и сообщений — дороги. Липчане писали о заснеженных участках дорог или просили восстановить освещение. Не обошли липчане и тему ЖКХ. Они жаловались на качество содержания МКД и придомовых территорий.На третьем месте оказалась тема благоустройства. Липчане обращали внимание на заснеженные участки и просили убрать наледь и сосульки.