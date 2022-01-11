Призёры Кубка Москвы живут в… Липецке и Лебедяни

Василий Касторных и Илья Ращупкин поднялись на пьедестал в манеже братьев Знаменских.

Серию зимних легкоатлетических турниров в нашей стране продолжил «Рождественский кубок» в столичном манеже братьев Знаменских. Второе название этих стартов — открытый Кубок Москвы.

20-летний липчанин Василий Касторных стал «серебряным» призёром этих соревнований в спринте на 60 метров.

В предварительном забеге он пробежал короткую дистанцию за 6,90 секунды, а в финале улучшил своё достижение ещё на одну сотую — 6,89. Быстрее мчался только победитель 25-летний Ярослав Ткалич из Смоленска — 6,70, а замкнул «тройку» призёров 30-летний ветеран Руслан Перестюк из Краснодарского края — 6,90.

На дистанции 1000 метров ещё одну медаль принёс Липецкой области уроженец Лебедяни Илья Ращупкин (на фото), который показал третий результат 2:24,40 вслед за победителем Алексеем Бутрановым из Подмосковья 2:22,36 и москвичом Айдаром Исхаковым.

Отметим, что липецкие представители «королевы спорта» сейчас на виду во многих соревнованиях. Вчера мы писали об успехе земляков на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге.

Всего в манеже имени Знаменских были разыграны 22 комплекта наград — по 11 среди мужчин и женщин. Нельзя не упомянуть лучший результат сезона (пусть только и начавшегося) в мире в тройном прыжке призёра чемпионата Европы-2014 Алексея Фёдорова из Московской области — 16 метров 39 сантиметров.