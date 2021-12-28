На двух десятках улиц отключат холодную воду

29 декабря с 10:00 до 20:00 для ремонтных работ на сетях ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в доме № 60 по улице Гоголя.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 3 по улице Союзной, частном секторе улиц Союзной, Мирной, Урожайной, Перова, проезда Потапова.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской, №№ 4, 4б, 4в, 4г на площади Мира, №№ 1, 1а, 3 по проспекту Мира, №№ 2, 2а по улице адмирала Макарова, №№ 5, 7 по улице Дзержинского.



В промежутке с 10:00 до 14:00 на один час без холодной воды останутся дома №№ 1/1, 1/4, 1а по улице Рудничной, а также владение 1 и владение 2 на территории «Кузьминки».



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у потребителей улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитной, 2-й Гранитной, переулка Шишкина, а также дома № 88 по улице Тельмана.



Все отключения связаны с ремонтными работами. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 11:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях без отопления и горячей воды останутся дома №№ 99, 99б, 101, 107а по улице Ковалева.



С 09:00 до 12:00 Липецкэнерго обесточит дома №№ 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 13а, 18, 20 по бульвару Шубина для проведения ремонтных работ на сетях.



