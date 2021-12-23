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Грузоперевозчики поднимут цены на 15-25%

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Грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги на 15-25% в зависимости от направления. Об этом «Известиям» сообщили в Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». 

По ее данным, более 80% членов организации начали уведомлять клиентов о росте цен.
Участники рынка связывают повышение с удорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин. Но одна из основных причин — увеличение цены дизеля за год на 16-19%, на него приходится половина затрат грузоперевозчиков. Это стало поводом обращения ассоциации к президенту РФ, в Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой повлиять на рост цен на топливо.

«Мы уже известили всех клиентов о повышении цен на наши транспортные услуги минимум на 20%», — подтвердил генеральный директор компании-грузоперевозчика «Ларм» Максим Росков.
По данным ассоциации, дизтопливо на АЗС подскочило в цене во всех регионах России за год в среднем на 9 рублей за литр, то есть 16-19%.
 
«Грузавтотранс» попросил власти повлиять на ценообразование на топливо. Организация направила соответсвующие обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента. Вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов, указали в ассоциации. Там предложили запретить экспорт нефтепродуктов за рубеж, пока не насытится внутренний рынок. Среди инициатив в том числе и разработка программы поддержки автоперевозчиков, выделение субсидий и дотаций отрасли, а также отмена акциза на топливо.

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