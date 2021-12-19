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сегодня, 17:22
В цеху «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв
Взрыв произошел в цехе чугунного литья на "АвтоВАЗе", пострадавших нет, в понедельник автозавод продолжит работу в прежнем режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.
"Ситуация с баллоном при сварке. Никто не пострадал, ничего не разрушено. Завтра по плану продолжаем работать", - сообщил источник. В процессе взрывы возгорания не произошло.
Пожарные, прибывшие на место, установили, что произошла разгерметизация редуктора ацетиленового баллона для сварки.
"Ситуация с баллоном при сварке. Никто не пострадал, ничего не разрушено. Завтра по плану продолжаем работать", - сообщил источник. В процессе взрывы возгорания не произошло.
Пожарные, прибывшие на место, установили, что произошла разгерметизация редуктора ацетиленового баллона для сварки.