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В цеху «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв

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Взрыв произошел в цехе чугунного литья на "АвтоВАЗе", пострадавших нет, в понедельник автозавод продолжит работу в прежнем режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

"Ситуация с баллоном при сварке. Никто не пострадал, ничего не разрушено. Завтра по плану продолжаем работать", - сообщил источник. В процессе взрывы возгорания не произошло.

Пожарные, прибывшие на место, установили, что произошла разгерметизация редуктора ацетиленового баллона для сварки.


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