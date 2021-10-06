На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

7 октября с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в доме № 24 по улице Задорожной.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24а, вл. 24 по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, по улице Лутова из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы 50 лет НЛМК.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 10/2, 10/3, 14/1, 14/2 по улице Циолковского, №№ 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 80а, 82/4, 94б, 94в по улице Космонавтов – ЛГЭК ограничит подачу холодной воды для проведения ремонтных работ на улице Космонавтов по заявке юридического лица.

Подвоз холодной воды организован по заявкам потребителей, после окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 10:00 до 15:00 без отопления останется дом № 21 по улице Новой из-за переврезки теплотрассы на жилой дом по заявке подрядной организации.

С 14:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 33 по улице Ленина – филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» будет проводить ремонтные работы на электрических сетях Липецкого городского района электрических сетей (ЛГРЭС).