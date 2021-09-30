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сегодня, 13:04

В Липецке подтвержден третий случай заражения домашнего животного бешенством

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#бешенство
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В Липецке подтвержден третий случай заражения домашнего животного бешенством

Болезнь выявлена у умершей кошки.

Как сообщил ведущий врач городской ветеринарной станции Александр Чурсин, в областном центре зафиксирован третий случай заболевания животного бешенством.
 
3 сентября липчанка, проживающая на улице Ленина в Сселках, привезла в частную ветеринарную клинику кошку с подозрением на перелом позвоночника и жалобами на паралич задних конечностей. Врачи сделали рентген – повреждений не обнаружили. Кошке назначили лечение, 6 сентября она умерла. Владелица животного обратилась в городскую государственную ветеринарную службу для проведения исследования на наличие бешенства.
 
- Хозяйка сообщила, что никогда не вакцинировала животных от бешенства. На ее участке живут еще одна кошка и собака – теперь они обследованы и привиты от заболевания, - рассказал Александр Чурсин.
 
Ветврачи напоминают горожанам, что важно следить за домашними любимцами и ежегодно проходить с ними весь курс профилактических мероприятий, в том числе вакцинацию от бешенства. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно. Для этого нужно обратиться в Левобережную (тел.558-100) или Правобережную (тел.482-000) ветклиники.


4 606
#бешенство
2

Комментарии (4)

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Твой кот

2 минуты назад
Житель, мне вас жаль если вы считаете котов лучше людей.Когда вам плохо вас лечат люди или коты? Кто вас выхаживать в старости будет,на руках носить,еду готовить,коты?
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Токсоплазмоз ктолюбов

3 минуты назад
Житель, кто бы сомневался.
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Житель

15 минут назад
Кошки в тысячу раз лучше и чище людей!
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Кошка

40 минут назад
Кошатницам на заметку.А то есть любительницы тащить непомерное пенсии количество кошек в квартиру.Родственников награждая глистами и прочими прелестями от кошек-пожирателей пенсий и холодильников.
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