В Липецке подтвержден третий случай заражения домашнего животного бешенством

Болезнь выявлена у умершей кошки.

Как сообщил ведущий врач городской ветеринарной станции Александр Чурсин, в областном центре зафиксирован третий случай заболевания животного бешенством.



3 сентября липчанка, проживающая на улице Ленина в Сселках, привезла в частную ветеринарную клинику кошку с подозрением на перелом позвоночника и жалобами на паралич задних конечностей. Врачи сделали рентген – повреждений не обнаружили. Кошке назначили лечение, 6 сентября она умерла. Владелица животного обратилась в городскую государственную ветеринарную службу для проведения исследования на наличие бешенства.



- Хозяйка сообщила, что никогда не вакцинировала животных от бешенства. На ее участке живут еще одна кошка и собака – теперь они обследованы и привиты от заболевания, - рассказал Александр Чурсин.



Ветврачи напоминают горожанам, что важно следить за домашними любимцами и ежегодно проходить с ними весь курс профилактических мероприятий, в том числе вакцинацию от бешенства. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно. Для этого нужно обратиться в Левобережную (тел.558-100) или Правобережную (тел.482-000) ветклиники.





