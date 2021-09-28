В столкновении «ВАЗа» и «Лада-Весты» пострадала 37-летняя женщина

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 сентября в Грязях на улице Борисоглебской столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» с 58-летним мужчиной за рулем и «Лада-Веста» под управлением 49-летнего водителя. В аварии получила травму 37-летняя пассажирка «Весты». Причинами столкновения стали выезд на полосу встречного движения и нарушение правил расположения на проезжей части.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3511 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 81.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3001 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей.



