Происшествия

38 минут назад

В столкновении «ВАЗа» и «Лада-Весты» пострадала 37-летняя женщина

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#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и «Лада-Весты» пострадала 37-летняя женщина

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 сентября в Грязях на улице Борисоглебской столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» с 58-летним мужчиной за рулем и «Лада-Веста» под управлением 49-летнего водителя. В аварии получила травму 37-летняя пассажирка «Весты». Причинами столкновения стали выезд на полосу встречного движения и нарушение правил расположения на проезжей части.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3511 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 81.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3001 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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житель Липецка

22 минуты назад
Зафиксировано 3000 нарушений! Штрафы давно пора повышать! Сперва нарушения, потом кто-то пострадал, а то и умер.
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