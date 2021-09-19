Водитель пострадал в столкновении двух автомобилей у станции Хворостянка

Около восьми утра 18 сентября на переезде у станции Хворостянка Добринского района столкнулись «Лада Веста» и «Рено Дастер».

Как сообщает УГПСС по Липецкой области, на место происшествия незамедлительно отправилась дежурная смена отдельного пожарно-спасательного поста № 13 станции Хворостянка. По прибытии спасатели остановили кровотечение и оказали первую помощь пострадавшему водителю, у которого было рассечение головы. Мужчину передали медикам скорой помощи.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что за рулем «Весты» находился 43-летний водитель, а «Рено» управлял 59-летний мужчина.



- Предварительно установлена вина водителя «Рено», который допустил столкновение. Водитель «Лады Весты» был доставлен в больницу. Обстоятельства столкновения выяснят сотрудники дознания, - дополнили в пресс-службе ведомства.



Фото УГПСС по Липецкой области.



