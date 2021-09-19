Происшествия

10 минут назад

Водитель пострадал в столкновении двух автомобилей у станции Хворостянка

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#ДТП
Водитель пострадал в столкновении двух автомобилей у станции Хворостянка

Около восьми утра 18 сентября на переезде у станции Хворостянка Добринского района столкнулись «Лада Веста» и «Рено Дастер».

Как сообщает УГПСС по Липецкой области, на место происшествия незамедлительно отправилась дежурная смена отдельного пожарно-спасательного поста № 13 станции Хворостянка. По прибытии спасатели остановили кровотечение и оказали первую помощь пострадавшему водителю, у которого было рассечение головы. Мужчину передали медикам скорой помощи.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что за рулем «Весты» находился 43-летний водитель, а «Рено» управлял 59-летний мужчина. 

- Предварительно установлена вина водителя «Рено», который допустил столкновение. Водитель «Лады Весты» был доставлен в больницу. Обстоятельства столкновения выяснят сотрудники дознания, - дополнили в пресс-службе ведомства.

Фото УГПСС по Липецкой области.

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#ДТП

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