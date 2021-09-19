10 минут назад
Водитель пострадал в столкновении двух автомобилей у станции Хворостянка
Около восьми утра 18 сентября на переезде у станции Хворостянка Добринского района столкнулись «Лада Веста» и «Рено Дастер».
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что за рулем «Весты» находился 43-летний водитель, а «Рено» управлял 59-летний мужчина.
- Предварительно установлена вина водителя «Рено», который допустил столкновение. Водитель «Лады Весты» был доставлен в больницу. Обстоятельства столкновения выяснят сотрудники дознания, - дополнили в пресс-службе ведомства.
Фото УГПСС по Липецкой области.