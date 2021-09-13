С начала года за нарушение правил безопасности от газоснабжения отключены более 850 домовладений и квартир

С января по август 2021 года специалисты «Газпром газораспределение Липецк» за различные нарушения правил безопасного использования газа в быту в Липецкой области отключили от газоснабжения 854 квартиры и домовладения.





«С начала года ТО ВДГО проведено почти в 250 тыс. квартир и домовладений, что составляет 83,36% от запланированного на этот период объема работ. Собственникам, не предоставившим допуск к газоиспользующему оборудованию, с помощью уведомлений напомнили, что отсутствие проведенного в срок ТО ВДГО несет угрозу безопасности жителям дома и может стать основанием для приостановки поставки газа. Всего было направлено порядка 50 тысяч уведомлений», - рассказали в «Газпром газораспределение Липецк».



Напомним, ночью 11 сентября в результате

Как сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Липецк», нарушения были выявлены в ходе проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). Как правило, речь шла о самовольной установке газового оборудования и отсутствии тяги в вентиляционных каналах и дымоходах.«С начала года ТО ВДГО проведено почти в 250 тыс. квартир и домовладений, что составляет 83,36% от запланированного на этот период объема работ. Собственникам, не предоставившим допуск к газоиспользующему оборудованию, с помощью уведомлений напомнили, что отсутствие проведенного в срок ТО ВДГО несет угрозу безопасности жителям дома и может стать основанием для приостановки поставки газа. Всего было направлено порядка 50 тысяч уведомлений», - рассказали в «Газпром газораспределение Липецк».Напомним, ночью 11 сентября в результате взрыва газа в жилом доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района погибли три человека: 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 86-летний мужчина. Еще шесть человек получили травмы.