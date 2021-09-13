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С начала года за нарушение правил безопасности от газоснабжения отключены более 850 домовладений и квартир
С января по август 2021 года специалисты «Газпром газораспределение Липецк» за различные нарушения правил безопасного использования газа в быту в Липецкой области отключили от газоснабжения 854 квартиры и домовладения.
«С начала года ТО ВДГО проведено почти в 250 тыс. квартир и домовладений, что составляет 83,36% от запланированного на этот период объема работ. Собственникам, не предоставившим допуск к газоиспользующему оборудованию, с помощью уведомлений напомнили, что отсутствие проведенного в срок ТО ВДГО несет угрозу безопасности жителям дома и может стать основанием для приостановки поставки газа. Всего было направлено порядка 50 тысяч уведомлений», - рассказали в «Газпром газораспределение Липецк».
Напомним, ночью 11 сентября в результате взрыва газа в жилом доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района погибли три человека: 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 86-летний мужчина. Еще шесть человек получили травмы.
Артурчик
Берия
Берия
Читатель
Николай