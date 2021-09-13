Общество

сегодня, 16:11

С начала года за нарушение правил безопасности от газоснабжения отключены более 850 домовладений и квартир

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#газ
С начала года за нарушение правил безопасности от газоснабжения отключены более 850 домовладений и квартир

С января по август 2021 года специалисты «Газпром газораспределение Липецк» за различные нарушения правил безопасного использования газа в быту в Липецкой области отключили от газоснабжения 854 квартиры и домовладения.

Как сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Липецк», нарушения были выявлены в ходе проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). Как правило, речь шла о самовольной установке газового оборудования и отсутствии тяги в вентиляционных каналах и дымоходах.

«С начала года ТО ВДГО проведено почти в 250 тыс. квартир и домовладений, что составляет 83,36% от запланированного на этот период объема работ. Собственникам, не предоставившим допуск к газоиспользующему оборудованию, с помощью уведомлений напомнили, что отсутствие проведенного в срок ТО ВДГО несет угрозу безопасности жителям дома и может стать основанием для приостановки поставки газа. Всего было направлено порядка 50 тысяч уведомлений», - рассказали в «Газпром газораспределение Липецк».

Напомним, ночью 11 сентября в результате взрыва газа в жилом доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района погибли три человека: 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 86-летний мужчина. Еще шесть человек получили травмы. 
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#газ

Комментарии (5)

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Артурчик

17 минут назад
Это не специалисты газовой отрасли, это поберушки, ходят только деньги собирают и мылом трубы мажут. Вот и всё их техническое обслуживание.
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Берия

48 минут назад
Какие уведомления, первый раз об этом слышу, не подписывали и не получали.Посчитайте тариф за квартиру и займитесь математикой. Слесаря должны на Крузаках ездить и отдыхать в Хуршавеле.
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Берия

49 минут назад
Какие уведомления, первый раз об этом слышу, не подписывали и не получали.Посчитайте тариф за квартиру и займитесь математикой. Слесаря должны на Крузаках ездить и отдыхать в Хуршавеле.
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Читатель

55 минут назад
очередное обострение "проверок"?
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Николай

сегодня, 16:27
Вас не дождешься,а придут 2 женьщины и ооо
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