Стаи собак, обилие пивнушек, разбитые дороги – Евгении Уваркиной жаловались на жизнь в Дачном

Глава Липецка полдня провела на городской окраине.

Евгения Уваркина сегодня побывала в поселке Дачный, СНТ «Дачный-2», поселке Новая Жизнь. На этих городских окраинах много проблем. Так, жители Дачного жаловались мэру на стаи бродячих собак, обилие пивнушек, разбитые дороги, в садовом товариществе просили помочь с организованным вывозом бытового мусора, а активисты-общественники из Новой жизни просили построить им новую школу и сделать из захламленной дубравы парк.В поселок Дачный с благоустройством в современной истории России не заходили ни разу. Поэтому он являет собой сгусток проблем. Железная дорога отрезает его от «большой земли». Дорогами тут серьезно не занимались десятилетиями. Ну, разве что латали самые большие дыры на них. Здешний коттеджный поселок граничит сразу с тремя садовыми товариществами, которые формально не входят в черту Липецка. Но поселившиеся в них люди считают себя горожанами, хотя их быт сродни деревенскому: дома не газифицированы, территория не освещена, а общественный транспорт представлен автобусом садоводческого маршрута, которым можно пользоваться с апреля по октябрь. В СНТ «Дачный-3», «Дачный-4», «Дачный-5» нет дорог с твердым покрытием…В марте этого руководство мэрии пообещали жителям поселка отремонтировать сразу три главные их дороги, соединяющие Дачный с Грязинским шоссе. Летом на улицы Писарева, Ладыгина и Локомотивную пришли строители, которые за более чем 20 миллионов рублей настелили на них новый асфальт. Дороги теперь – картинка!Однако двое жителей поселка сегодня потребовали от мэра немедленно взяться за асфальтирование тех улиц, на которых живут. Евгения Уваркина и председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов как могли объясняли людям, что в этом году смогут лишь заделать аварийные ямы, не более, так как все средства на дороги уже использованы, но, кажется, услышаны не были.Еще одна очень бойкая женщина в штыки встретила подарок резидента ОЭЗ «Липецк», бельгийского завода «Бекарт», установившего напротив одной из пятиэтажек по улице Центральной за свой счет новый детский городок. Как оказалось, ее протест был связан не с тем, что качели и лазалки подарило детям, растущим на территории в/ч 86295, предприятие из страны блока НАТО, а тем, что у нее лично никто не спросил, что нужно подрастающему поколению! По ее словам, на этом месте раньше был спортгородок, а теперь подросткам негде заниматься спортом. И вот теперь парням нечего делать, как только выпивать и материться. Но саму же эту женщину осадили другие люди. Мол, остальным новый игровой комплекс нравится.– А почему вы, если так радеете за детей, не стали членом общественного самоуправления? Тогда бы вы и решили, какое оборудование вам надо! – отреагировала на эти выпады глава Липецка.Евгения Уваркина поблагодарила представителя «Бекарта» за благотворительность. Оказалось, что детский городок в поселке Дачный появился по просьбе жителей, сотрудников бельгийского предприятия. Кстати, в прошлом году такой же игровой комплекс этот резидент построил в поселке Матырский.Примечательно то, что мэрия Липецка, в отличие от иностранного предприятия, не может зайти на территорию военной части с муниципальными проектами! Об этом мэр сообщила членам ТОС «Дружный», организованный жителями дома №14 улицы Центральной, которые попросили восстановить им пешеходную дорожку во дворе, на которой разрушился асфальт. Евгения Уваркина рассказала людям о том, что у мэрии есть сложности с такого рода территориями, приведя в пример до сих пор не решенный конфликт с Минобороны по поводу территории Военного городка. Но она же пообещала членам ТОСа, что передаст их просьбу одному социально ответственному предпринимателю, и тот обязательно им поможет.Кстати, в 2015 году этот дом был признан победителем муниципального конкурса «Липецкий дворик». В нем и сейчас уютно. Жильцы разбили во дворе скверик и ухаживают за цветами.Жители соседнего дома №11 пожаловались мэру на то, что во время дождей к ним в подъезды затекает вода. Оказывается, он стоит в низине. Чтобы избавиться от проблемы, дому необходима водоотводная канава. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов пообещал решить проблему.Жаловались жители Дачного на многочисленных собак. По их словам, для стерилизации и чипирования отлавливают трех животных, а возвращают три десятка! Голодные животные окружают здешние магазины и кусают людей, которые не делятся с ними едой. Мэр попросила отреагировать на этот сигнал начальника УГС Липецка Дмитрия Пушилина. А жалобу молодой мамы на отсутствие участкового терапевта пообещала передать в облздрав. Но что делать с несколькими пивными, мэр не знает. Законы не позволяют органам местного самоуправления вмешиваться в вопросы предпринимательства.В Дачном мэру показали стадион «Спартак», на котором проходят матчи местных футболистов с другими любительскими коллективами. Старый объект нуждается в обновлении. И за это возьмется руководитель одной из липецких строительных организаций. Внешний вид обновленного стадиона на картинках уже внушил оптимизм жителям поселка.В СНТ «Дачный-2» – 250 садоводческих участков. Летом тут обитаемы 80% домов, на зиму остаются жить 20 семей. Члены правления товарищества поблагодарили мэра за новую дорогу и попросили помочь с вывозом бытового мусора, поскольку у них нет возможности установить контейнерную площадку. На границе участка – лес, и ставить там короба для отходов запрещают в областном управлении лесного хозяйства. А на территории садоводства делать это запрещают энергетики – там, где это позволяет территория, стоит трансформаторная подстанция и висят провода высоковольтной ЛЭП.Глава Липецка пообещала помочь с вывозом мусора. Но заявила, что руководство округами не будет за самих членов СНТ, которых в Липецке 53, решать их проблемы. Все вопросы должны решаться путем консенсуса, иначе какое это товарищество?А жители улицы Майской в Новой Жизни попросили построить им новую школу и сделать из захламленной дубравы парк. Новую школу мэр им не пообещала, посоветовав при этом самим заботиться о зеленом массиве. Евгения Уваркина обратила внимание людей на пример коммуникации жителей европейских городов, призвав учиться у них умению сообща решать возникающие проблемы. В частности, они могли бы убирать лесополосу на субботниках, ведь мусор там оставляют жители этого же поселка.На улице Майской, кстати, этим летом усилиями частного лица появился под открытым небом спортивный комплекс и детская площадка. Люди спросили, кто теперь будет ее убирать? Мэр ответила, что они сами. Тут же посчитали затраты и выяснили, что на оплату уборки с каждого жителя Новой Жизни в год нужно собрать по 26 рублей– Да это не деньги! Мы и по сто рублей скинемся на это дело! – согласились общественники.Евгения Уваркина передала жителям намерение губернатора Игоря Артамонова широко входить с благоустройством в следующем году во дворы многоэтажек и в частный сектор. Но для того, чтобы участвовать в таких проектах, от горожан требуются три вещи. Первая: софинансирование затрат во избежание иждивенческих настроений. Если в этом году доля софинансирования липчан составляла 6%, то в следующем ее сократят вдвое, до 3%, чтобы затраты на благоустройство не были накладными для людей, Вторая обязательная вещь: готовность взять появившиеся объекты на свой баланс. Третья: содержать их за свой счет. На этих трех китах будет стоять реализация социальных проектов органов местного самоуправления со следующего года.Жителям поселка Новая Жизнь, впрочем, повезло. То самое социально ответственное строительное предприятие, которое построило на улице Майской спортивный городок и детскую площадку, берется за свой счет сделать вокруг них дорожку с твердым покрытием, а также заасфальтировать дорожку, по которой ходят люди на Грязинское шоссе.