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сегодня, 13:58
На сколько надо штрафовать тех, кто сильно шумит по ночам?
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GOROD48 спросил у липчан: «На сколько надо штрафовать тех, кто сильно шумит по ночам?»
Кто из липчан не возмущался, когда ночью шумят соседи, гремит музыка, затянули с ремонтом или по дороге проносятся байкеры? Судя по ответам на вопрос, на сколько надо штрафовать тех, кто сильно шумит по ночам, горожане жестко подходят к наказанию нарушителей — вплоть до лишения свободы! А самым распространенным ответом был штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
КоАП Липецкой области, кстати, значительно лояльнее горожан. Статья 8.3 «Нарушение тишины и покоя граждан» предусматривает штраф для шумных граждан от 500 до тысячи рублей. Юридические лица можно оштрафовать на 10 000 рублей. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.
КоАП Липецкой области, кстати, значительно лояльнее горожан. Статья 8.3 «Нарушение тишины и покоя граждан» предусматривает штраф для шумных граждан от 500 до тысячи рублей. Юридические лица можно оштрафовать на 10 000 рублей. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.
9 692
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03.08.2021 13:10ПозиTиV
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