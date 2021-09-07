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сегодня, 13:58

На сколько надо штрафовать тех, кто сильно шумит по ночам?

9 692
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «На сколько надо штрафовать тех, кто сильно шумит по ночам?»

Кто из липчан не возмущался, когда ночью шумят соседи, гремит музыка, затянули с ремонтом или по дороге проносятся байкеры? Судя по ответам на вопрос, на сколько надо штрафовать тех, кто сильно шумит по ночам, горожане жестко подходят к наказанию нарушителей — вплоть до лишения свободы! А самым распространенным ответом был штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

КоАП Липецкой области, кстати, значительно лояльнее горожан. Статья 8.3 «Нарушение тишины и покоя граждан» предусматривает штраф для шумных граждан от 500 до тысячи рублей. Юридические лица можно оштрафовать на 10 000 рублей. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.
9 692
#Говорит Липецк

Комментарии (9)

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Гость

6 минут назад
Минимум 15000. Этот шум и скандал слышат маленькие дети и у них нарушается психика. А людям надо идти на работу и как он будет работать после шумной ночи от соседей.
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123

22 минуты назад
В этих многоэтажках слышно даже как соседи храпят по ночам! Без беруш уснуть невозможно. И ведь не накажешь за это соседей, а квартира из-за этого непригодна для проживания. Значит, нужно наказывать строителей и чиновников, которые принимают такие дома..
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Ой ой

44 минуты назад
А кто за вонью по ночам следить будет? На лтз?
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Петруся

45 минут назад
А штраф кому выплачиваться будет? Как в мультике про золотую антилопу - Радже? Ну тогда пусть шумят дальше. А вот если соседям этот штраф отдавать, тогда совсем другое дело! Все начнут массово сдавать друг друга)
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Вован

48 минут назад
Шуметь по ночам нужно в специальных заведениях! Квартира не предназначена для шумного веселья. А у нас купят в ипотеку конуру 25-35 метров, которую сейчас модно называть студией, и считают, что они хозяева всего дома! Нет, господа хорошие, ваше право шуметь зависит от вашего дохода) Хотите веселой жизни - зарабатывайте на отдельный дом!
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Михаил

52 минуты назад
Кто смотреть за эти будет ? 5000р более менее!
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гость

55 минут назад
Что-то все почти все, давшие интервью, похохатывали весело.А на самом деле - ничего смешного. Можно смеяться, если тебя не касается. А если человеку с утра на работу... Пусть вас хирург прооперирует, который всю ночь не спал из-за каких-то веселых и шумящих. Или пусть вас учит невысыпающийся ночами учитель. А если рабочий на комбинате у печи который спать не будет, а будет ночью слушать неизвестно что? Это все здоровье, товарищи. Это продолжительность жизни. И, конечно, это настроение людей, их работоспособность. Поэтому, конечно, штрафы нужно увеличивать. И кроме того, нужно УВД рассказывать , сколько раз в течение месяца, квартала или полугодия эти штрафы налагались. А то вы репортаж делаете, журналисты, а фактуры не имеете никакой.
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деградируем дальше по всем параметрам

58 минут назад
На сколько надо штрафовать, на столько когда на жратву денег не будет. а когда денег не будет, и в итоге может пойти на преступление.
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Коммунист

сегодня, 14:08
Штрафовать не нужно. Нужно терпеть.
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