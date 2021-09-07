GOROD48 спросил у липчан: «На сколько надо штрафовать тех, кто сильно шумит по ночам?»

Кто из липчан не возмущался, когда ночью шумят соседи, гремит музыка, затянули с ремонтом или по дороге проносятся байкеры? Судя по ответам на вопрос, на сколько надо штрафовать тех, кто сильно шумит по ночам, горожане жестко подходят к наказанию нарушителей — вплоть до лишения свободы! А самым распространенным ответом был штраф от 5 до 10 тысяч рублей.



КоАП Липецкой области, кстати, значительно лояльнее горожан. Статья 8.3 «Нарушение тишины и покоя граждан» предусматривает штраф для шумных граждан от 500 до тысячи рублей. Юридические лица можно оштрафовать на 10 000 рублей. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.