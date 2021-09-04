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сегодня, 13:46

Депутат Госдумы предложил увеличить размер прожиточного минимума

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Размер прожиточного минимума нужно увеличить до 25 тысяч рублей - такое предложение выдвинул первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, это было бы оптимальной суммой выплат, которая не окажет негативного воздействия на цены и темпы инфляции, как это случилось бы при увеличении суммы до 50-100 тысяч рублей. «Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — пояснил депутат.

Николай Арефьев также отметил, что сейчас в России прожиточный минимум сильно занижен, особенно по сравнению с европейскими странами.

Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42 процентам от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, с 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц.
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